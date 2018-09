Galaxy Note 9: So schneidet die Kamera bei DxO ab

Auf der Rückseite des Samsung Galaxy Note 9 ist eine Dualkamera verbaut, die sogar über eine mechanische Blende verfügt. Grundsätzlich ist das eine gute Voraussetzung für tolle Fotos. Wie schön die Bilder mit dem Smartphone wirklich werden, klärt nun der DxOMark-Test.

Das Galaxy Note 9 erreicht zwar im Kamera-Test nicht den Spitzenplatz, ist aber nahe dran. Mit einer Gesamtwertung von 103 Punkten steht das Smartphone an dritter Stelle in der Bestenliste (Stand: 10. September 2018), knapp hinter dem HTC U12 Plus (ebenfalls 103 Punkte) und vor dem Huawei P20 (102 Punkte). Das Smartphone mit der besten Kamera ist bei DxOMark immer noch das Huawei P20 Pro mit 109 Punkten.

Leichte Probleme mit HDR

Den Experten gefällt, dass die Dualkamera des Galaxy Note 9 Fotos mit natürlichen Farben liefert. Ein schneller Autofokus sorgt wohl zudem in der Regel dafür, dass Aufnahmen scharf sind. Selbst mit Zoom sollen noch viele Bilddetails sichtbar bleiben. Bei schlechten Lichtverhältnissen soll das Smartphone zudem immer noch gut belichtete Bilder liefern. Ein Rauschen sei auf Fotografien nur dezent vorhanden, das P20 Pro soll hier ein besseres Ergebnis liefern.

Ist der HDR-Modus aktiviert, soll das Galaxy Note 9 nicht ganz sauber arbeiten. Bei Objekten in Bewegung können etwa leichte Dopplungen an Konturen entstehen. Laut DxOMark seien mit dem Feature sogar Farbfehler möglich. Der sogenannte Bokeh-Modus, der den Hintergrund bei einem Portrait-Foto unscharf macht, funktioniert hingegen wohl sehr gut. Auch im Video-Test hat die Dualkamera eine gute Wertung erhalten. Bemängelt wurden lediglich wenige Punkte, darunter leichter Detailverlust und Artefaktbildung bei wenig Licht.