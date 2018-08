Galaxy Note 9: So viele V-Bucks für "Fotnite" sollen Vorbesteller erhalten

Für Android ist "Fortnite: Battle Roayle" noch immer nicht verfügbar. Das soll sich mit der Veröffentlichung des Galaxy Note 9 ändern. Angeblich erscheint das Mobile-Game zunächst exklusiv für das Smartphone. Vorbesteller sollen zudem eine großzügige Menge an V-Bucks enthalten, mit der sie Einkäufe in dem Titel vornehmen können.

Wer das Galaxy Note 9 vorbestellt, soll rund 15.000 V-Bucks für "Fortnite" erhalten, berichtet XDA Developers. Den Hinweis auf die Aktion soll ein Data-Miner im Code der Webseite von Entwickler Epic-Games gefunden haben. Die entsprechende Zeile im Code lautet offenbar "Samsung Preorder 15000 V-Bucks Promo" – und das einzige Samsung-Smartphone, das in nächster Zeit erscheinen dürfte, ist das Galaxy Note 9. Umgerechnet wäre diese Menge an In-Game-Währung knapp 150 Euro wert.

"Fortnite" erst nach vier Monaten für alle Android-Nutzer?

Schon zuvor hieß es, dass Samsung und Epic Games eine Partnerschaft eingegangen sind. So soll "Fortnite" für Android zunächst 30 Tage lang exklusiv auf dem Galaxy Note 9 verfügbar sein. Daraufhin sei das Spiel für weitere drei Monate exklusiv auf Samsung-Smartphones spielbar – ab diesem Punkt dürften also auch Nutzer mit einem Galaxy S9 und Co. zocken können.

Sofern das der Wirklichkeit entspricht, dürfte das aber nicht bedeuten, dass Besitzer eines Galaxy Note 9 einen Monat lang in "Fortnite" nur unter sich bleiben werden. Das Spiel unterstützt Crossplay. Es können also Nutzer mit verschiedenen Spielesystemen miteinander zocken. Offen bleibt, wie die Exklusivität für Samsung-Smartphones bei anderen Gamern ankommt, die den Battle-Royale-Titel gerne auf ihren Android-Geräten spielen möchten. Sobald "Fortnite" für Googles Betriebssystem erscheint, könnt ihr das Spiel allerdings nicht aus dem Play Store beziehen, sondern wohl nur über die Webseite von Epic Games.