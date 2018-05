Galaxy Note 9: So will Samsung Bixby verbessern

Das Samsung Galaxy Note 9 erscheint angeblich gleichzeitig mit Bixby 2.0 – und die überarbeitete Variante des Sprachassistenten soll sich von der bisherigen Version in einem wesentlichen Punkt unterscheiden. Der digitale Butler reagiert zukünftig offenbar deutlich schneller.

Bixby 2.0 soll aber nicht nur kürzere Reaktionszeiten bieten, sondern auch natürliche Sprache besser beherrschen. Das verriet Gray G. Lee, Chef der Entwicklungsabteilung für künstliche Intelligenz bei Samsung, der südkoreanischen Tageszeitung The Korea Herald im Rahmen einer Pressekonferenz. Zudem soll sich die KI von Umgebungsgeräuschen weniger irritieren lassen. Befehle und Anfragen versteht die Plattform demnach deutlich besser als bisher.

Voller Fokus auf Bixby 2.0

Damit Samsung seine Ideen von künstlicher Intelligenz zukünftig optimal umsetzen kann, will das Unternehmen weltweit in neue Forschungszentren investieren und die Zahl der Angestellten deutlich aufstocken. Lee erklärt zudem, die Umsetzung der Vision gehe in fünf Richtungen: Die smarten Features sollen "benutzerorientiert, immer lernend, immer da, immer hilfreich und immer sicher" sein.

Hierzulande ist Bixby bisher ein kaum beachtetes Feature, was wohl auch daran liegt, dass der Assistent immer noch nicht Deutsch versteht. Vielleicht ändert sich das, wenn die zweite Version gemeinsam mit dem Samsung Galaxy Note 9 erscheint. Der Nachfolger des High-End-Phablets Galaxy Note 8 könnte bereits im Juli erscheinen. Eine so frühe Veröffentlichung könnte damit zusammenhängen, dass Samsung den neuen Apple-Produkten aus dem Weg gehen möchte, deren Enthüllungen im Herbst erwartet werden.