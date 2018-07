Galaxy Note 9 soll früher erhältlich sein als erwartet

Das Galaxy Note 9 geht womöglich früher in den Handel, als bisher erwartet. In der Gerüchteküche hieß es zuletzt, Samsungs neuestes Phablet würde am 24. August auf den Markt kommen. Nach den neuesten Informationen könntet ihr es unter Umständen bereits Anfang August in den Händen halten.

Die Informationen zu einem früheren Release des Galaxy Note 9 würden direkt aus der Zuliefererkette stammen, berichtet PhoneArena. Insidern zufolge plant der südkoreanische Hersteller demnach bereits direkt nach der Vorstellung den Verkaufsstart des XXL-Smartphones. Das Note 9 will Samsung vermutlich am 9. August zusammen mit der Galaxy Watch und seinem neuen smarten Lautsprecher präsentieren, der wohl den Namen “Magbee” tragen wird.

Früherer Verkauf des Galaxy Note 9 wegen schlechter Zahlen beim S9?

Als Grund für den früheren Verkaufsstart des Note 9 gehen Experten von enttäuschenden Verkaufszahlen des Galaxy S9 aus. Einem chinesischen Medienreport zufolge habe Samsung von seinem Flaggschiff in 2018 bisher nur 30 Millionen Geräte verkauft. Falls diese Informationen korrekt sind, wäre das S9 das Smartphone der Galaxy-S-Serie, das sich seit 2012 am schlechtesten verkauft hat. Vom früheren Start des Galaxy Note 9 könnten sich die Südkoreaner einen neuen Hype um ihre Marke erhoffen, der Kunden zurückbringt.

Zum Galaxy Note 9 kursieren bereits viele Informationen. So wird es sich offenbar nur wenig vom Design des Vorgängers unterscheiden – bis auf den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Geräts, der wohl unter die Kamera wandert. Technisch plant Samsung offenbar einige Upgrades, darunter eine deutlich bessere Kamera, einen neuen S Pen mit Bluetooth-Modul, Stereo-Lautsprecher, ein helleres Display und einen größeren Akku. In Europa erscheint die Basisausführung des Galaxy Note 9 höchstwahrscheinlich in Schwarz, Blau und Violett. Die Preise sollen bei circa 1050 Euro für die Standardausrüstung mit 128 GB internem Speicher liegen, für das Modell mit 512 GB Speicherplatz müsst ihr vermutlich rund 1250 Euro bezahlen.