Galaxy Note 9 soll noch größer werden als der Vorgänger

Das Galaxy Note 9 ist Samsungs nächste Top-Smartphone und die Gerüchteküche hat bereits erste mutmaßliche Details zu dem Modell geliefert: Angeblich soll es seinen Vorgänger bei Displaygröße und Akkuleistung überbieten.

Das Galaxy Note 8 hat bereits ein großes Display, das in der Diagonale 6,3 Zoll misst. Das Note 9 legt angeblich noch einmal um 0,1 Zoll zu, berichtet SamMobile und beruft sich auf eine Info aus dem chinesischen Mikroblogging-Netzwerk Weibo. Die Quelle ist mit Vorsicht zu genießen, bereits in der Vergangenheit gab es aber Meldungen zu einem etwas größeren Bildschirm.

Platz durch Fingerabdrucksensor?

Samsung müsste für einen größeren Bildschirm wahrscheinlich nicht einmal das Gehäuse vergrößern, sondern wird wohl einfach den Rahmen schmaler machen – so wie es aktuell im Trend liegt. Zudem könnten die Entwickler Platz in dem Smartphone schaffen, indem sie den Fingerabdrucksensor in das Display verbauen. Ob es dazu bereits bei dem Note 9 kommt, ist noch unklar.

Das Portal liefert ein weiteres interessantes Detail, das den Akku betrifft. Samsung will beim Galaxy Note 9 angeblich die Batterieleistung deutlich verbessern. Der Tippgeber "Ice universe" nennt auf Twitter eine mögliche Kapazität von 3850 oder 4000 mAh und suggeriert, dass bei Samsung noch keine finale Entscheidung gefallen ist. Das Note 8 muss noch mit 3300 mAh auskommen, was Samsung einiges an Kritik einbrachte. Womöglich will der Konzern diesen Fehler nun ausmerzen.