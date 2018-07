Galaxy Note 9 soll schwerer und ausdauernder sein als der Vorgänger

Eines der zahlreichen Gerüchte zum Galaxy Note 9 besagt, dass das Phablet einen sehr großen Akku erhalten wird. Die Anzeichen dafür verdichten sich: Einige, die das Smartphone bereits ausprobiert haben wollen, bestätigten den großen Energiespeicher, wie PhoneArena berichtet.

Den Quellen zufolge soll das Galaxy Note 9 etwas schwerer – und minimal größer – sein als das Note 8. Das Gerät soll 162 mm lang sein, 76,4mm breit und 8,8 mm dick. Das Gehäuse des Vorgängers misst dagegen in der Länge 162,5 mm, in der Breite 74,8 mm und in der Tiefe 8,6 mm. Dementsprechend verliere das Galaxy Note 9 also etwas an Höhe und sei dafür etwas breiter und dicker. Bei den "Tipp-Gebern" handelt es sich offenbar um Redakteure der russischen Webseite Mobile-Review und der niederländischen Online-Publikation Techtastic.

Bessere Kamera und hellerer Bildschirm

Ein Grund für die Gewichtszunahme könnte der größere Akku sein, der im Galaxy Note 9 stecken soll. Den "Testern" zufolge bringe es die Batterie auf eine Kapazität von 4000 mAh. Eine Ladung würde bei erhöhter Helligkeit ausreichen, um eine Video-Schleife zwischen 23 und 25 Stunden lang wiederzugeben.Das QHD-Plus-Display messe in der Diagonale 6,3 Zoll und besitze einen stabileren Rahmen als der Bildschirm des Vorgängers. Darüber hinaus sei es heller – die maximale Helligkeit liege bei 1150 nits. Außerdem stünden mehr Anzeige-Modi zur Auswahl als bisher.

Die Kamera des Galaxy Note 9 soll eine deutlich bessere Bildstabilisierung bieten und lichtempfindlicher sein als ihr Pendant im Note 8. Außerdem soll wie im Galaxy S9 eine variable Blende zum Einsatz kommen. Algorithmen sorgen zudem angeblich für eine bessere Fotoqualität und optimierte AR Emojis. Auch den Preis haben die Redakteure offenbar erfahren: Die Basisversion mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher soll in Europa 999 Euro kosten.