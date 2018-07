Galaxy Note 9 soll Stereo-Lautsprecher besitzen

Das Galaxy Note 9 wird offenbar nicht nur mit einem helleren Display und einem größeren Akku ausgerüstet sein – sondern auch mit zwei Lautsprechern: Es wäre damit das erste Smartphone von Samsungs Note-Serie sein, das auch ohne Kopfhörer Stereo-Klang ermöglichen würde.

Samsungs Flaggschiff Galaxy S9 bot bereits Stereo-Lautsprecher, doch das Note 9 wird SamMobile zufolge das erste Gerät der Phablet-Serie des südkoreanischen Elektronikkonzerns sein, das ein solches Klang-Upgrade mitbringt. Auch die Surround-Sound-Technik Dolby Atmos soll das Note 9 an Bord haben, vermuten demnach Insider. Bisher deutet alles darauf hin, dass das Galaxy Note 9 zusammen mit der Galaxy Watch bei einem Samsung-Event am 9. August in New York präsentiert wird. Den Handel erreicht das neue XXL-Smartphone dann offenbar am 24. August.

Hellerer Screen, mehr Akku, bessere Kamera

Wie das Galaxy Note 9 aussehen wird, das scheint ein erstes Pressebild bereits verraten zu haben. Auffällig ist besonders der Fingerabdrucksensor, der jetzt unter der Kamera platziert ist und nicht mehr daneben wie beim Vorgänger Note 8. Zu den technischen Verbesserungen gehören Insidern zufolge fähigere Kamerasensoren, die es euch durch eine größere Lichtempfindlichkeit einfacher machen, Fotos bei Nacht zu schießen. Dazu könnte wohl auch eine verbesserte Bildstabilisierung beitragen. Apropos Nacht: Auch in langen Nächten hält das Note 9 dank eines offenbar 4000 mAh starken Akkus vermutlich länger durch als sein Vorgänger.

Ein Hingucker des Galaxy Note 9 dürfte auch das Display sein, das mit QHD-Plus und mit 6,3-Zoll-Diagonale deutlich heller ausfallen soll. Die Basisausstattung des Phablets scheint ebenfalls bereits festzustehen: Offenbar kommt das Phablet mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher daher. Die neue Technik hat vermutlich seinen Preis – in Europa wird der des Galaxy Note 9 Schätzungen zufolge bei knapp 1000 Euro liegen.