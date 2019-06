Update für Galaxy Note 9: Ab sofort macht ihr beeindruckende Nachtfotos

Wenig Licht beim Fotografieren? Kein Problem. Das Samsung Galaxy Note 9 soll euch künftig auch bei Nacht hervorragende Fotos ermöglichen. Möglich macht dies ein Update, das Samsung derzeit verteilt. Die neue Firmware soll außerdem die Sicherheit erhöhen.

Mit dem Sicherheitsupdate für Juni 2019 kommt der Nachtmodus also auch auf das Galaxy Note 9, wie SamMobile berichtet. Wenn ihr das Smartphone in diesem Modus zum Fotografieren benutzt, erhöht die Kamera-App die Helligkeit des Bildes. Gleichzeitig verringert sie das Bildrauschen, sodass ihr insgesamt eine gute bis sehr gute Aufnahme erhaltet. Extra-Einstellungen wie beispielsweise eine längere Belichtungszeit sind für das Ergebnis nicht erforderlich – das macht euer Handy automatisch.

Kritische Sicherheitslücken geschlossen

Das Sicherheitsupdate für Juni 2019 soll außerdem eine Reihe an Sicherheitslücken schließen. Wie üblich handelt es sich um eine ganze Reihe an Lücken: acht kritische Lücken und zwölf mit hohem Risiko betreffen das Betriebssystem Android allgemein, während elf nur auf Samsung-Smartphones auftreten. Ein weiteres neues Feature: Ihr könnt mit dem Smartphone QR-Codes scannen, ohne dazu Bixby Vision verwenden zu müssen.

Die Firmware trägt die Kennnummer "N960FXXU3CSF9"und hat die Größe von 704 MB. Entsprechend installiert ihr das Update am besten, wenn euer Galaxy Note 9 mit einem WLAN verbunden ist. In Deutschland soll die Aktualisierung bereits via OTA ("Over the Air") verfügbar sein. Falls ihr noch keine entsprechende Mitteilung erhalten habt, sollte sie in naher Zukunft eintreffen.

S10-Feature für das Galaxy Note 9

Samsung hat den oben beschriebenen Nachtmodus mit dem Galaxy S10 eingeführt. Für die Vorgänger Galaxy S9 und S9 Plus ist bereits ein entsprechendes Update verfügbar. Demnach war es nur eine Frage der Zeit, bis Samsung den Nachtmodus auch auf das Galaxy Note 9 bringen würde.

Für das Galaxy Note 9 hat Samsung erst im April 2019 ein Update ausgerollt, das die Frontkamera verbessert hat. Seitdem könnt ihr zum Beispiel den Winkel bei Selfies selbst bestimmen. Wenn ihr auf den Nachfolger des Note 9 wartet, müsst ihr euch Gerüchten zufolge nicht mehr lange gedulden. Das Samsung Galaxy Note 10 soll bereits Mitte August 2019 erscheinen.