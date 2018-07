Galaxy Note 9: Veröffentlichung wohl wegen Galaxy S9 vorgezogen

Samsung hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht und sich in diesem Zusammenhang zum Galaxy S9 geäußert. Das Unternehmen zeigte sich enttäuscht über die Verkäufe und will es beim Galaxy Note 9 besser machen.

Die Hauptschuld an den schwachen Verkaufszahlen des Galaxy S9 gibt Samsung dem stagnierenden Markt für High-End-Smartphones. In der zweiten Jahreshälfte steige die Nachfrage zwar wohl, die Bedingungen für Premium-Geräte bleiben aber wohl ungünstig – unter anderem bedingt durch Produktveröffentlichungen der Konkurrenz. Damit spielt der Hersteller wahrscheinlich vor allem auf die neuen iPhones an, die im Herbst 2018 auf den Markt kommen sollen. Dem harten Wettbewerbsumfeld will man unter anderem mit dem vorgezogenen Release des Galaxy Note 9 begegnen.

Samsung will Apple aus dem Weg gehen

Samsungs wird sein kommendes Phablet früher als ursprünglich erwartet vorstellen. Die Enthüllung erfolgt am 9. August 2018. Wann das Galaxy Note 9 letztendlich in den Handel gelangt, ist noch ungewiss. Da in der Pressemitteilung zu den Quartalszahlen von einer "frühen Einführung" die Rede ist, dürfte sich Samsung nicht viel Zeit lassen. Einige Insider gehen davon aus, dass der Hersteller das Galaxy Note 9 kurz nach der Vorstellung veröffentlichen wird.

Mit einem Release im August würde Samsung Apple zuvorkommen. Offenbar geht Samsung davon aus, dass der zeitliche Vorsprung die Erfolgsaussichten des Galaxy Note 9 deutlich verbessern wird. Allerdings hatte das Galaxy S9 nach seiner Einführung auch lange Zeit keinen Konkurrenten auf Augenhöhe.

Für das Note 9 spreche laut Samsung jedenfalls "eine außergewöhnliche Performance zu einem vernünftigen Preis." Wie es tatsächlich um die Leistung steht, wird zu gegebener Zeit unser Test beantworten. Ob der Preis "vernünftig" ist, muss am 9. August jeder für sich selbst entscheiden. Niedrig ausfallen wird er bisherigen Gerüchten zufolge aber wohl nicht.