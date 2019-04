Galaxy S10: Animierte Bilder für Google Fotos freigeschaltet

Google Fotos unterstützt ab sofort auch sogenannte Motion Photos, die ihr mit eurem Samsung Galaxy S10 aufgenommen habt. Die animierten Sequenzen ergänzen eure klassischen Fotos um etwas Kontext.

Bislang waren Motion Photos eures Samsung Galaxy S10 mit der Foto-App Google Fotos nicht kompatibel. Dies hat sich laut AndroidPolice nun geändert. Die Neuerung gilt offenbar auch für das Galaxy S9. Allerdings scheint das Update noch längst nicht auf allen Geräten angekommen zu sein. Womöglich müsst ihr euch noch ein wenig gedulden.

Unterschiedliche Motion Photos bei Samsung und Google

Bei den Motion Photos handelt es sich um kurze Clips, die euer Smartphone automatisch aufnimmt, wenn ihr auf den Auslöser der Kamera-App drückt und ein Foto knipst. Schaut ihr später ein Bild in der Galerie an, könnt ihr auf dieses klicken und seht eine kurze Videosequenz. Diese zeigt dann, was passiert ist, bevor ihr das eigentliche Foto geschossen habt. Ein solches Feature gibt es auch auf dem iPhone; welches ebenfalls mit Google Fotos kompatibel ist.

In der Galerie von Samsung funktioniert dies bereits seit jeher, in Google Fotos blieben die Aufnahmen bislang jedoch statisch. Das scheint sich nun zu ändern – sowohl unter Android als auch in der Web-Version von Google Fotos. Berichten von diversen Nutzern zufolge, scheinen die animierten Bilder allerdings nicht identisch mit denen von Samsung zu sein. Die Vermutung liegt nahe, dass Google bei diesem Feature einen eigenen Algorithmus verwendet und nicht einfach auf die Samsung-Variante zugreift.