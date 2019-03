Galaxy S10: App macht aus der Kamera-Aussparung eine Akkuanzeige

An der Kamera-Aussparung im Display des Samsung Galaxy S10 scheiden sich die Geister. Nicht jedem Nutzer gefällt die kleine Öffnung im Bildschirm. Mithilfe einer App für die S10-Smartphones mit einzelner Frontkamera könnt ihr das Loch nun "sinnvoll" einbetten.

"Energy Ring" könnte manche S10-Besitzer mit dem Loch im Display versöhnen. Die App blendet um die Selfie-Kamera herum einen farbigen Kreis ein, der die Akkuanzeige darstellt. Je voller der Akku, desto kompletter ist der Ring geschlossen. Der Tweet von Android Police am Ende dieses Beitrags vermittelt euch eine Idee davon, wie das aussieht. Vorerst steht die kostenlose App nur für das S10 und Galaxy S10e im Google Play Store zur Verfügung. Laut Entwickler IJP erscheint jedoch bald auch eine Version, die an die größere Aussparung der Dual-Frontkamera im Galaxy S10 Plus angepasst ist.

Optionsvielfalt

"Energy Ring" bietet dem User obendrein verschiedene individuelle Einstellmöglichkeiten. So könnt ihr etwa die Dicke des Kreises um die Aussparung herum wählen. Außerdem ist es möglich, für verschiedene Akkustände unterschiedliche Farben festzulegen. Die Abstufung erfolgt hierbei in 25-Prozent-Schritten. Von 100 bis 76 Prozent kann der Kreis zum Beispiel grün leuchten, von 75 bis 51 Prozent gelb, von 50 bis 26 Prozent orange und darunter rot. Die App selbst soll nur wenig Energie verbrauchen. Ihr müsst der Anwendung Zugriff auf Benachrichtigungen gewähren, welche die App den Entwickler zufolge aber nicht ausliest.

Zusätzlich steht eine automatische Option bereit, die den farbigen Ring ausblendet, wenn ihr Inhalte im Vollbildschirm-Modus anschaut. Ferner könnt ihr durch In-App-Käufe noch weitere Einstellmöglichkeiten freischalten. Wenn euch "Energy Ring" nicht zusagt, könnt ihr das Kamera-Loch des Galaxy S10 ganz einfach verstecken. Wer es etwas raffinierter mag, sollte sich stattdessen die lustigen Wallpaper für das S10 (Plus) anschauen.