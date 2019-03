Galaxy S10: Das Always-on-Display könnt ihr auch quer ausrichten

Samsung liefert das Galaxy S10 mit der eigenen Benutzeroberfläche One UI 1.1 aus. Zu dieser gehört eine neue Option, die das Always-on-Display betrifft. Die Neuerung findet ihr auch auf dem Plus-Modell und dem Galaxy S10e.

Im Vergleich zu One UI 1.0 könnt ihr in der neueren Version die Bildschirmausrichtung eures Always-on-Displays (AOD) anpassen, wie SamMobile berichtet. Bisher hat euer Smartphone das AOD ausschließlich so angezeigt, als würdet ihr euer Gerät im Hochformat anschauen. Nun könnt ihr auch ins Querformat wechseln.

Keine Schnelleinstellung oder automatische Rotation

Die Neuerung aktiviert ihr auf eurem Galaxy S10 direkt in den Einstellungen. Tippt dort auf "Sperrbildschirm" und auf "Always-on-Displays". In der nun geöffneten Maske findet ihr auch die Option, mit der ihr zwischen Hoch- und Querformat wechseln könnt.

Ihr seid anscheinend jedoch auf diesen Weg angewiesen, um eine der beiden Optionen auszuwählen. Ihr könnt die Ausrichtung offenbar nicht einfach über die Schnelleinstellungen ändern. Zudem bleibt die Anzeige starr in der jeweiligen Bildschirmausrichtung und wechselt nicht automatisch je nachdem wie ihr euer Gerät haltet.

Teil von One UI 1.1 sind übrigens auch Digital Wellbeeing und die Bixby Routinen. Mit erstgenanntem Feature behaltet ihr unter anderem im Blick, wie intensiv ihr euer Smartphone nutzt. Die Routinen ermöglichen es euch hingegen, bestimmte Prozesse zu automatisieren. Die Features sind dem Portal zufolge auch auf dem Galaxy A30 und A50 verfügbar. Weitere Geräte dürften folgen.