Galaxy S10: Das verrät Samsungs Codename über das Smartphone

Die Nachfolger von Galaxy S9 und S9 Plus könnten ein frisches Design erhalten

Erwartet uns mit dem Galaxy S10 ein runderneuertes Modell der Galaxy-S-Reihe? Darauf deutet zumindest der Codename hin, unter dem Samsung das High-End-Smartphone angeblich entwickelt – auch wenn der tatsächliche Name noch nicht feststehen soll.

"Beyond", übersetzt etwa "dahinter", "darüber hinaus" oder "jenseits" – mit diesem Codenamen soll Samsung sein nächstes Top-Smartphone der S-Reihe bedacht haben, wie GizChina berichtet. Entsprechend sei davon auszugehen, dass uns mit dem Galaxy S10 eine wirkliche Neuerung erwartet und nicht nur ein Upgrade des Galaxy S9. Das S10 soll den zehnten Geburtstag eines Samsung-Flaggschiffs markieren; entsprechend hoch sind die Erwartungen an das Gerät.

Gesichtserkennung und neuer Name

Eine mögliche Neuerung erinnert stark an das Jubiläums-Smartphone der Konkurrenz: Das Galaxy S10 soll Gerüchten zufolge mit einer 3D-Kamera ausgestattet werden, die eine sichere Authentifizierung über das eigene Gesicht ermöglicht. Dieses Feature bietet Apple bereits mit dem iPhone X an, das Ende 2017 zum zehnjährigen Jubiläum des iPhone erschienen ist.

Mit dem iPhone X hat Apple sein zuvor gepflegtes Namensschema unterbrochen – theoretisch wäre 2017 das "iPhone 7s" an der Reihe gewesen. Ähnliches hat offenbar auch Samsung vor: Das Unternehmen hat selbst bereits verlauten lassen, dass es einen anderen Namen als "Galaxy S10" zumindest in Erwägung zieht. Auch hierauf könnte sich der Codename "Beyond" beziehen.

In Bezug auf Funktionen könnte Samsung aber mit dem Galaxy S10 ein echtes Novum anbieten: einen Fingerabdrucksensor im Display. Gerüchten zufolge könnte dieses Feature zwar schon im Galaxy Note 9 zu finden sein – doch vielleicht hebt Samsung sich die Funktion auch für das Jubiläums-Modell auf.