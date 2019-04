Samsung Galaxy S10: App soll Benachrichtigungs-LED ersetzen

Das Samsung Galaxy S10 bietet von Haus aus keine Benachrichtigungs-LED: Eingehende Nachrichten, niedriger Akkustand oder Ladestatus werden also nicht mehr per Leuchtsignal angezeigt. Wer dieses Feature vermisst, darf hoffen: Eine App könnte die Funktion in naher Zukunft zurückbringen.

Mit der App "Arc Lighting" könnt ihr vielleicht in Zukunft das Kamera-Loch im Galaxy S10 zur Benachrichtigungsleuchte umfunktionieren, berichtet Softpedia. Die Anwendung soll euch eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten bieten. So könnt ihr auf S10 und S10 Plus beispielsweise zwischen mehreren Farben und Animationen wählen. Alternativ könnt ihr die App auch als Anzeige für den Akku verwenden oder euch von ihr warnen lassen, wenn euer Smartphone zu überhitzen droht.

Always-On und Displayschutz

Praktisch: "Arc Lighting" unterstützt das Always-On-Display des Galaxy S10. Entsprechend könnt ihr die Anzeige um die Kamera-Aussparung auch dann nutzen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Auch an den Schutz vor einbrennenden Bildschirminhalten haben die Entwickler der App gedacht: Auf Wunsch könnt ihr einstellen, dass sich die Anzeige permanent ändert; oder dass sie sich nur dann einschaltet, wenn sich tatsächlich etwas tut.

Derzeit ist "Arc Lighting" für Galaxy S10 und 10 Plus nur als Beta-Version verfügbar. Wenn ihr die praktische App dennoch ausprobieren wollt, seid euch bewusst, dass möglicherweise noch nicht alles ordnungsgemäß funktioniert. Ob und wann die Anwendung offiziell im Google Play Store oder direkt im Galaxy App Store erscheinen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.