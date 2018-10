Galaxy S10: Europäische Version soll fortschrittlicher sein als US-Variante

Der Herbst ist da und mit dem Ende von 2018 naht ein neues Jahr mit vielen spannenden Smartphones. Das Samsung Galaxy S10 dürfte zu den ersten High-End-Geräten gehören, die 2019 auf den Markt kommen. Neben einigen anderen Besonderheiten soll es auch eine sehr fortschrittliche Hauptplatine im Innern besitzen. Allerdings werden wohl nicht alle Exemplare damit ausgestattet sein.

Die sogenannte Substrate-like-PCB ist im Vergleich zu klassischen Smartphone-Hauptplatinen sehr viel enger gebaut. Alle darauf enthaltenen Komponenten wie der Haupt-Chipsatz liegen enger beieinander, was PhoneArena zufolge insgesamt zu einer deutlichen Platzersparnis im Gehäuse des Galaxy S10 führen soll. So gewonnener Platz könnte für einen größeren Akku oder andere Komponenten verwendet werden.

Technische Probleme mit Snapdragon-Variante

Vergleichbare Hauptplatinen setzt Samsung auch schon in der für Europa bestimmten Variante des Galaxy S9 ein. Apple verwendet die fortschrittliche Technologie seit dem iPhone X – und das weltweit. Wieso Samsung die kompakteren Platinen nur in den europäischen Modellen des Galaxy S10 einsetzen soll, ist nicht ganz klar. Angeblich hat es aber mit dem enthaltenen Chipsatz zu tun.

In Europa wird das Galaxy S10 wie schon in den Jahren zuvor von einem von Samsung entwickelten Exynos-Chipsatz angetrieben. Die US-Version enthält hingegen die nächste Ausgabe von Qualcomms Snapdragon-Chip. Dem Bericht zufolge soll es bei den fortschrittlichen Substrate-like-PCBs mit diesem Chipsatz zu technischen Problemen kommen, so dass ein weltweiter Einsatz der kompakten Hauptplatinen in allen Galaxy S10-Modellen nicht möglich ist. Genaueres darüber und über das angeblich neue Display-Format erfahren wir hoffentlich, wenn Samsung das neue Flaggschiff im Frühjahr offiziell vorstellt.