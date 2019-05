Galaxy S10 dominiert bei Stiftung Warentest als bestes Smartphone 2019

Die Stiftung Warentest hat seinen großen Handy-Vergleich veröffentlicht. Der große Gewinner ist das Samsung Galaxy S10 Plus. Apple hat dagegen wenig Grund zur Freude, während Huawei überrascht. Insgesamt nahmen die Tester 257 (davon 145 aktuelle) Smartphones unter die Lupe.

Samsung stellt das beste Smartphone 2019, wie das renommierte Vergleichsportal mitteilt. Demnach ist das Galaxy S10 Plus mit der Gesamtnote 1,6 der große Gewinner. Unmittelbar dahinter liegt das kleine Schwestermodell des Flaggschiffs: Das Galaxy S10 kommt auf eine minimal schwächere Note (1,7), da es unter anderem eine etwas kleinere Akku-Kapazität hat.

Tester strafen Huawei und Apple ab

Wie deutlich die Samsung-Dominanz derzeit ist, verdeutlichen auch die beiden folgenden Plätze: Das Galaxy Note 9 und Galaxy S10 folgen auf das Spitzenduo – jeweils mit der Gesamtnote 1,8. Erst im Anschluss taucht das erste Smartphone auf, das nicht aus dem Hause Samsung stammt. Das Huawei P30 kommt auf eine 1,9 – genauso wie das Galaxy S9 und dessen Plus-Version.

Was etwas überrascht: Bei dem bestplatzierten Huawei-Handy handelt es sich um die normale Variante und nicht das Pro-Modell. Das Huawei P30 Pro liegt sogar hinter seinem Vorgänger P20 Pro. Das derzeitige Huawei-Flaggschiff bekommt in der Kategorie "Telefon" nur ein "befriedigend" und schneidet im Kamera-Vergleich interessanterweise mit einer 2,4 deutlich schwächer ab als die Spitzengruppe. Das Galaxy S10 Plus erhält in dieser Kategorie beispielsweise eine 1,9. Stiftung Warentest missfielen insbesondere die Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen.

Nur wenig überzeugten zudem die Apple-Smartphones. Das beste Modell ist die günstigste Variante der aktuellen Generation, das iPhone Xr. Das Gerät kommt auf eine 2,0, was für einen achten Platz reicht. Die beiden Top-Modelle sind hingegen weit abgeschlagen: Da sowohl das iPhone Xs als auch das iPhone Xs Max im Belastungstest kaputtgingen, straften sie die Tester in ihrer Bewertung ab.