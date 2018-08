Galaxy S10 könnte in fünf Farben erscheinen

Der Nachfolger des Galaxy S9 (Bild) könnte in ausgefallen Farben erhältlich sein

Das Galaxy Note 9 soll vorerst in vier verschiedenen Farbausführungen erscheinen. Für das Samsung Galaxy S10 sind offenbar sogar fünf im Gespräch, wie ein für Gerüchte bekannter Twitter-Nutzer erfahren haben will.

In dem unter diesem Artikel eingebundenen Tweet schreibt Ice Universe, dass Schwarz, Weiß, Grün, Silber und Pink für das "Beyond" infrage kämen. Letzteres soll Gerüchten zufolge Samsungs interne Bezeichnung für das Galaxy S10 sein. Das kommende Flaggschiff wird sich angeblich deutlicher vom Galaxy S9 unterscheiden als etwa das Galaxy Note 9 von seinem Vorgänger.

Neue Farben für das Galaxy S10

Von daher ist der Hersteller wohl nicht darauf angewiesen, die Nachfrage mit einer großen Auswahl an Farbvarianten anzukurbeln. Fünf Farben wären zumindest zum Marktstart ungewöhnlich für ein Samsung-Flaggschiff. Normalerweise beschränkt das Unternehmen die Auswahl zunächst auf einige wenige und legt dann zu einem späteren Zeitpunkt im Produktlebenszyklus noch mal nach.

Allerdings schreibt Ice Universe auch lediglich von "Kandidaten". Dass das Galaxy S10 auch tatsächlich in all den genannten Farben erscheinen wird, sei also längst nicht sicher. Bis wir es genau wissen, müssen wir uns noch einige Zeit gedulden: Die Enthüllung des Samsung Galaxy S10 soll im Frühjahr 2019 erfolgen. Interessanter als die Farbvarianten dürften aber ohnehin die gebotenen Features sein: Unter anderem sind ein Fingerabdrucksensor im Display und eine Triple-Kamera für die Plus-Ausführung im Gespräch.