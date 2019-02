Galaxy S10 Plus: Diesen exklusiven Fortnite-Skin erhalten Vorbesteller

Samsung will die nach wie vor enorme Beliebtheit von "Fortnite" nutzen, um Käufer für das Galaxy S10 Plus zu gewinnen. Vorbesteller erhalten offenbar ein exklusives Outfit für den Battle-Royale-Shooter. Eine ähnliche Aktion gab es bereits für andere Geräte des Herstellers.

Der Fortnite-Skin für Vorbesteller des Samsung Galaxy S10 Plus ist von einem berühmten Sänger inspiriert, berichtet The Verge. Vorbild dafür sei K-Pop-Star Jung Chan-woo gewesen – ein Mitglied der südkoreanischen Boyband iKon. Falls euch all dies nicht wirklich etwas sagt: Die siebenköpfige Gruppe hat bereits viele einschlägige Musikpreise gewonnen und ist bei der anvisierten Zielgruppe offenbar sehr angesagt. Ob das Angebot auch in Deutschland gilt, ist derzeit unklar. Allerdings ist es wahrscheinlich.

Samsung setzte zuvor bereits auf "Fortnite"

Denn auch den "Galaxy Skin" für Käufer des Galaxy Note 9 und Galaxy Tab S4 hat Samsung in Deutschland ausgerollt: Besitzer der Geräte müssen "Fortnite" darauf öffnen und drei Partien spielen, um das Outfit freizuschalten. Womöglich funktioniert die Aktivierung des K-Pop-Skins ähnlich. Beachtet allerdings: Das Angebot gilt nur für Vorbesteller des Galaxy S10 Plus. Käufer des Standardmodells qualifizieren sich nicht.

Ein andere Prämie wartet dagegen auf Vorbesteller beider Modelle: Wer sich schon jetzt für das Galaxy S10 oder das S10 Plus entscheidet, erhält kostenlos die Galaxy Buds dazu. Die kabellosen In-Ears waren eine der Neuvorstellungen auf Samsungs Unpacked-Event. Praktischerweise lassen sie sich kabellos über die beiden Smartphones aufladen.