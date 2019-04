Samsung Galaxy S10 Plus schlägt Huawei P30 Pro in Speedtest

Wie schnell ist das Samsung Galaxy S10 Plus? Und wie hoch ist die Geschwindigkeit des Huawei P30 Pro? Welches der beiden Top-Smartphones hat im Alltag die bessere Leistung? Diesen Fragen ist der YouTube-Kanal PhoneBuff nachgegangen – und hat die beiden Flaggschiffe gegeneinander antreten lassen.

Für den Test werden auf beiden Smartphones bestimmte Apps geöffnet und einfache Aufgaben ausgeführt. Dazu gehört etwa das Öffnen eines Videos, der Download einer Datei oder das Starten eines Spiels. Um den Faktor "menschliche Beeinflussung" auszuschließen, führt ein mechanischer Arm die Aktionen aus. Somit sollten die Apps auf Galaxy S10 Plus und Huawei P30 Pro gleichzeitig geöffnet werden.

Galaxy S10 Plus mit gutem RAM-Management

Am Ende liegt das Galaxy S10 Plus vorne – mit einem Abstand von stolzen sieben Sekunden. Der Grund für dieses hervorragende Ergebnis ist PhoneBuff zufolge vermutlich das sehr gute RAM-Management von Samsung. In Bezug auf die Hardware-Ausstattung sind die beiden Smartphones aber ebenbürtig, wie SamMobile hervorhebt.

Ein weiterer Faktor dürfte der Umstand sein, dass im Test die US-Version des Galaxy S10 Plus zum Einsatz kommt. In Europa hat Samsung den Exynos 9820 als Herzstück verbaut, in den USA den Snapdragon 855 von Qualcomm. Letzterer hat sich zumindest in Labortests als schneller erwiesen.

Das Galaxy S10 Plus ist ohne Frage eines der leistungsstärksten Smartphones auf dem Markt. Im gleichen Test von Phonebuff hat sich das High-End-Gerät bereits gegen das iPhone Xs Max durchgesetzt. Seit Anfang April 2019 ist das S10 Plus auch in Deutschland in allen derzeit verfügbaren Farben erhältlich.