Galaxy S10 Plus ist laut Verbraucherschützern das beste Smartphone

Das Samsung Galaxy S10 Plus hat es an die Spitze der Smartphone-Rangliste des US-Verbraucherschutz-Portals "Consumer Reports" geschafft. Das Handy hat demnach auf alle Widrigkeiten des Alltags eine passende Antwort.

Im Test setzt sich das Galaxy S10 Plus unter anderem gegen das Galaxy Note 9 und die Apple-Konkurrenz iPhone Xs und iPhone Xs Max durch. Das aktuelle Samsung-Flaggschiff sei unter anderem robuster als seine Mitstreiter. Das Gerät kam nach 100 Stürzen ohne Kratzer aus der Trommel und überstand auch den Wasserimmersion-Test unbeschadet. Auch das Galaxy S10 nahm bei diesem Test keinen Schaden, während das S10e einige wenige Blessuren davontrug.

Kamera schließt Lücke zu Apple

Zudem biete das größte Smartphone der aktuellen Galaxy-Reihe eine überzeugende Akkulaufzeit: Bei normalem Gebrauch hält das Samsung Galaxy S10 Plus laut der Verbraucherseite durchschnittlich 39,5 Stunden durch. Das sind acht Stunden mehr als das Galaxy Note 9 im gleichen Test. Das Galaxy S10 und Galaxy S10e kommen auf 35,5 beziehungsweise 33,5 Stunden.

Durch die exzellente Kameraausstattung sei das Galaxy S10 Plus zudem ein toller Allrounder, sowohl die Hard- als auch die Software überzeugen. Allerdings zeigt der Bokeh-Effekt der Selfiekamera kleinere Schwächen, so Consumer Reports. Zuletzt gab es zudem Berichte, dass Drittanbieter-Apps der Frontkamera Probleme bereiten. Samsung sei es dennoch erstmals gelungen, mit der Kamera die Lücke zu Apple zu schließen. In der Vergangenheit hatten die iPhones in jener Rubrik stets die Oberhand.