Galaxy S10 Plus macht im Kamera-Test die besten Fotos

Das Samsung Galaxy S10 Plus hat sich in der Bestenliste der Kamera-Experten von DxOMark direkt den Platz an der Spitze gesichert. Diesen muss sich das Flaggschiff teilen. Die Frontkamera dominiert das Feld hingegen im Alleingang.

Bisher standen das Huawei P20 Pro und Huawei Mate 20 Pro alleine auf dem ersten Platz des DxOMark-Rankings. Nun quetscht sich das Galaxy S10 Plus dazwischen. Alle drei Geräte kommen mit ihrer Hauptkamera auf eine Punktzahl von 109. Das neue Top-Smartphone von Samsung schneidet im Test damit satte zehn Punkte besser ab als sein Vorgänger, das Galaxy S9 Plus.

Ob Huawei das Lachen vergangen ist?

Während die Triple-Kamera des Galaxy S10 Plus mit der Huawei-Konkurrenz "nur" gleichzieht, dominiert sie im Vergleich zwischen den Linsen für Selbstporträts. Die Selfiekamera bekommt bisher unerreichte 96 Punkte. Am nächsten kommen dem S10 Plus noch das Google Pixel 3 und das Galaxy Note 9 (je 92 Punkte). Das Mate 20 Pro (75 Punkte) und P20 Pro (72) schneiden dagegen deutlich schwächer ab. Nachdem sich Huawei zuletzt noch über die Samsung-Kamera lustig gemacht hat, lässt der südkoreanische Hersteller nun Taten sprechen. Wir dürfen auf die Reaktion der Konkurrenz gespannt sein.

Den Testern gefallen am Galaxy S10 Plus unter anderem der große Dynamikbereich, die Belichtung und die Farbwiedergabe sowie der integrierte Blitz. Das Handy konnte zudem mit überzeugendem Bokeh-Effekt und niedrigem Bildrauschen bei schwierigen Lichtbedingungen punkten. Punktabzüge gab es zum Beispiel bei Bildfehlern und Schärfeverlusten (zumindest bei länger belichteten Fotos mit Zoom). Es sei insgesamt aber schwierig gewesen, erwähnenswerte Mängel zu finden, so DxOMark. Alles über die Triple-Kamera des Smartphones und sowie weitere Features findet ihr in unserer Übersicht.