Galaxy S10 Plus: Sehen wir das Top-Gerät hier in der Nahaufnahme?

Den Nachfolger des Galaxy S9 Plus stellt Samsung wohl Ende Februar 2019 vor

Ende Februar 2019 wird Samsung aller Voraussicht nach das Galaxy S10 enthüllen. Fotos zum kommenden Top-Smartphone kursieren bereits seit einiger Zeit. Nun ist ein weiteres aufgetaucht, das die Plus-Variante zeigen soll.

In dem Tweet am Ende dieses Artikels könnt ihr euch anschauen, wie das Samsung Galaxy S10 Plus angeblich aussehen soll. Darunter haben wir zum Vergleich noch einmal das letzte Foto veröffentlicht, auf dem rechts ebenfalls das kommende Phablet zu sehen sein soll. Bei genauerem Hinsehen offenbaren sich Unterschiede zwischen den beiden Leaks.

Wahrscheinlich eine Fälschung

Unter anderem befindet sich die Zeitanzeige in dem neuen Bild etwas weiter rechts. Außerdem scheint mit den eingeblendeten Fenster etwas nicht zu stimmen: Sie verlaufen nicht parallel zum Display-Rand, sondern erscheinen schief. Das spricht dafür, dass es sich bei dem Foto um eine Fälschung handelt.

Laut PhoneArena sollen beim Hineinzoomen in das Bild außerdem Unregelmäßigkeiten bei den Pixeln um die Zeitanzeige erkennbar sein. Das sei ein Anzeichen für ein manipuliertes Bild. Darüber hinaus ist die Taste auf der rechten Seite anders positioniert als bei dem vor Kurzem veröffentlichten Bild: Sie befindet sich deutlich weiter unten als in den bisher durchgesickerten Bildern.

Das alles lässt darauf schließen, dass wir auf dem Foto nicht wirklich das Samsung Galaxy S10 Plus sehen. Sicher wissen wir das allerdings wohl erst Ende Februar, wenn der Hersteller das Gerät vermutlich vorstellen wird. Möglicherweise zeigt Samsung dann auch sein faltbares Smartphone, das Galaxy F heißen könnte.