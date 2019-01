Galaxy S10 Plus: Sehen wir hier Samsungs neues Top-Modell?

Derzeit deutet alles darauf hin, dass Samsung am 20. Februar 2019 unter anderem das Galaxy S10 Plus vorstellt. Rund einen Monat vorher ist das künftige Top-Smartphone womöglich schon in freier Wildbahn aufgetaucht.

Sehen wir hier das Samsung Galaxy S10 Plus zum ersten Mal in aller Öffentlichkeit? Auf Reddit ist zumindest eine Aufnahme aufgetaucht, die eine Person zeigt, die mutmaßlich Samsungs neues Flaggschiff in der Hand hält. Die Qualität des Fotos ist zwar nicht optimal, deutlich zu erkennen ist aber eine Kerbe am rechten Bildschirmrand, in der angeblich eine Dualkamera für Selfies untergebracht wird, wie Android Authority berichtet. Das "Loch" im Display sieht auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig aus. Wenn ihr euch selbst einen Eindruck machen wollt: Das Foto findet ihr im Tweet am Ende des Artikels.

Hülle versteckt Design

Ansonsten scheint Samsung auf der Vorderseite auf sehr viel Bildschirmfläche mit sehr schmalen Rändern zu setzen. Das restliche Design des vermeintlichen Galaxy S10 Plus wird dagegen von einer eckigen Hülle verdeckt. Das Gerät wirkt auf dem Foto daher wahrscheinlich nicht so schlank, wie es eigentlich ist. Samsung setzte schon bei den Vorgängern auf ein schickes Design mit abgerundeten Kanten und schmalen Rändern auf der Vorderseite.

Ob das Bild wirklich das Samsung Galaxy S10 Plus zeigt, erfahren wir wahrscheinlich erst am 20. Februar. Der Hersteller hat an diesem Tag zu einem seiner "Galaxy Unpacked"-Events eingeladen. Eventuell bekommen wir dann auch mindestens ein weiteres Highlight zu sehen: ein Smartphone mit Falt-Display.