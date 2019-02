Galaxy S10: Samsung lässt euch den Bixby-Button selbst belegen

Bixby hat auch auf dem Galaxy S10 wieder eine eigene Taste bekommen. Wer die smarte Assistenz von Samsung aber nicht nutzen möchte, kann den Knopf künftig neu belegen. Das weiß der Hersteller bei älteren Modellen bisher zu verhindern.

Viele Nutzer eines Galaxy S9 und Galaxy Note 9 verwenden den Bixby-Button nicht. Samsungs virtuelle Assistenz hat bis dato nicht wirklich viele Anhänger. Bislang wollte das Unternehmen aber nicht, dass der Knopf zumindest mit anderen Anwendungen belegt wird, die von Nutzern öfters geöffnet werden. Diese ließen den Knopf daher unberührt oder versuchten ihr Glück über Umwege wie Drittanbieter-Apps. Nun lenkt der Hersteller beim Galaxy S10 ein und erlaubt dies auch systemseitig, wie The Verge berichtet.

Bixby-Button bleibt Bixby-Button

In den Einstellungen findet ihr eine entsprechende Option, um den Bixby-Button mit einer beliebigen Anwendung zu belegen. Das kann unter anderem auch die Konkurrenz-App Google Assistant sein. Komplett ausschalten könnt ihr Bixby so allerdings nicht. Wenn ihr euch zum Beispiel entscheidet, den Google Chrome Browser per einfachem Klick zu öffnen, aktiviert ihr Bixby künftig halt per Doppelklick. Zudem erscheint der smarte Helfer immer dann, wenn ihr den Knopf gedrückt haltet.

Ob Samsung auch auf dem Galaxy S9 und Galaxy Note 9 einlenkt, ist nicht bekannt. Das Unternehmen hat dies laut The Verge auf der Präsentation des Galaxy S10 nicht verraten wollen. Hierzulande ist Bixby ohnehin erst seit dem 20. Februar 2019 interessant: Der Samsung-Helfer beherrscht nun aber endlich auch die deutsche Sprache.