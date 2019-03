Galaxy S10: Samsung präsentiert euch das Top-Smartphone virtuell

Samsung hat sich etwas ausgedacht, um euch das Galaxy S10 schmackhaft zu machen: Mithilfe einer speziellen App sollt ihr das Top-Smartphone näher kennen lernen. Die Anwendung macht euch aber wohl nur zum Zuschauer.

Im Google Play Store gibt es seit Ende Februar 2019 eine Anwendung, die euch die Vorzüge und neuen Features der Galaxy-S10-Familie übersichtlich präsentiert. Die "Experience app for Galaxy S10" stellt euch Informationen zu nennenswerten Eigenschaften aller drei erhältlichen Modelle zur Verfügung. Obendrein vermitteln euch verschiedene anschauliche Videos einen Eindruck davon, welche speziellen Funktionen die Top-Smartphones mitbringen. Wie gut die Displays sind, kann euch die Anwendung allerdings nicht vermitteln.

Große App

Die App ist laut den Informationen im Google Play Store für Galaxy S9 (Plus), Note 9 und die S10-Reihe optimiert. Sie sollte aber auch auf anderen Smartphones funktionieren, auf denen mindestens Android 6.0 (Marshmallow) installiert ist. Auf unserem Galaxy S9 Plus gibt der Play Store die Software mit einer Größe von 862 MB an. Wenn ihr euer mobiles Datenvolumen also nicht zu stark belasten wollt, solltet ihr den Download via WLAN vornehmen.

Wenn ihr mit über die Anschaffung eines Galaxy S10 nachdenkt, dann könnte Samsungs "Experience app for Galaxy S10" euch einige wichtige Eindrücke vermitteln. Ansonsten hilft euch vielleicht der Härtetest eines YouTubers bei der Kaufentscheidung. In Kürze könnt ihr zudem unseren Test zum Galaxy S10 und S10 Plus lesen. Mit dem günstigeren Galaxy S10e haben wir uns bereits ausführlich beschäftigt.