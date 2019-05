Galaxy S10: Samsung rollt bereinigtes Update aus

Bald sollte euer Samsung Galaxy S10 wieder fehlerfrei funktionieren. Das Unternehmen aus Südkorea stellt derzeit eine neue Aktualisierung zur Verfügung. Damit sollten alle Bugs ausgeräumt werden, die nach dem Sicherheitsupdate für Mai 2019 auftreten können.

Die neue Version der Firmware für das Galaxy S10 trägt die Kennnummer "XXU1ASE6", berichtet SamMobile. Damit hat sich nur die letzte Ziffer geändert – das problematische Update der letzten Tage beinhaltet an dieser Stelle eine "5". In der Schweiz steht die Aktualisierung inklusive Hotfix offenbar bereits zur Verfügung. Und auch in Deutschland sollte die neue Firmware laut Caschys Blog bald zur Verfügung stehen. Entsprechend müsst ihr euch vermutlich nicht mehr lange gedulden, ehe ihr das Update installieren könnt.

Update für Sicherheit und Kamera

Erst kürzlich hatte Samsung das Sicherheitsupdate für Mai 2019 ausgerollt, das auch die Kamera verbessern soll. Die neue Firmware führt aber auf Galaxy S10, S10 Plus und S10e zu Problemen: So können etwa Drittanbieter-Apps einfrieren. Insgesamt soll die Leistung der Smartphones stark eingeschränkt sein, was sich zum Beispiel auf den Fingerabdrucksensor auswirken kann. Das Unternehmen reagierte schließlich und zog das Update zurück.

Bleibt zu hoffen, dass mit der neuen Firmware die Probleme auf Galaxy S10 und Co. der Vergangenheit angehören. Schließlich wollen Besitzer die vielen Features ihres Top-Smartphones sorgenfrei nutzen. Nicht zufällig hat die Stiftung Warentest kürzlich das S10 als "bestes Smartphone 2019" ausgezeichnet – von insgesamt 145 getesteten Geräten.