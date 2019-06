Von Galaxy S10 über Note 8 bis A7: Sicherheitsupdate für Juni 2019 ist da

Samsung rollt das Sicherheitsupdate für Juni 2019 aus: So können sich unter anderem Besitzer des Galaxy S10 über die Aktualisierung freuen. Aber auch ehemalige Flaggschiffe sowie Mittelklasse-Smartphones erhalten das Update. Welche das sind, haben wir für euch zusammengetragen.

Für das Samsung Galaxy S10 laut die Kennnummer der neuen Firmware "G9730ZHU1ASF1", wie SamMobile berichtet. Für das Galaxy S10 Plus und das S10e lauten die Kennnummern "G9750ZHU1ASF1" und "G9700ZHU1ASF1". In Hongkong steht das Sicherheitsupdate für Juni 2019 schon seit ein paar Tagen zur Verfügung. Es sollte aber nicht mehr lange dauern, ehe es auch unsere Breitengerade erreicht. Üblicherweise erfolgt der Rollout schrittweise, abhängig von Region und Mobilfunkanbieter.

Galaxy Note 8 und Galaxy A7 (2018)

Auch Nutzer des Galaxy Note 8 können sich bereits über das Sicherheitsupdate für Juni 2019 freuen. Die Kennnummer der neuen Firmware für dieses Gerät lautet "N950FXXS6DSF2". Für das Galaxy A7 (2018) steht die Aktualisierung ebenfalls schon zur Verfügung ("A750GUBS3BSF2"), für das Galaxy J3 (2017) lautet die Firmware-Kennung "J330FXXS3BSF1". Die Aktualisierung rollt via OTA aus (Over the Air). Ihr solltet also eine Benachrichtigung zur Verfügbarkeit erhalten.

Das Sicherheitsupdate für Juni 2019 schließt auf Galaxy S10 und Co. acht Sicherheitslücken, die Google als "hochriskant" einstuft. Dazu kommen acht Lücken im Betriebssystem Android, die als "kritisch" gelten. Des Weiteren adressiert das Update 11 Schwachstellen, die nur aufgrund der angepassten Benutzeroberfläche nur auf Samsung-Geräten auftreten. Solltet ihr eines der genannten Geräte besitzen, solltet ihr das Update in jedem Fall zeitnah installieren.

Galaxy S10 vorne mit dabei

Samsung hat ein Interesse daran, seine Vorzeigemodelle zeitnah mit den aktuellen Updates zu versorgen. So stellt das Unternehmen sicher, dass seine Premium-Kunden mit dem Kauf zufrieden sind. Im Falle des Sicherheitsupdates für Juni 2019 war das Galaxy Note 8 sogar vorher an der Reihe. Vermutlich wollte Samsung die Aktualisierung zunächst in der Realität testen, um Problem wie mit dem letzten Update zu vermeiden.

Seit kurzer Zeit ist in Deutschland das Galaxy S10 5G erhältlich. Das Smartphone bringt nicht nur Unterstützung für den neuen Mobilfunkstandard mit, sondern bietet auch eine im Vergleich zum S10 leicht verbesserte Kamera. Ob es bald wie erwartet eine rote Ausführung gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.