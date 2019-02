Galaxy S10: So funktioniert der Instagram-Modus

Dieses Feature des Galaxy S10 dürfte diejenigen freuen, die gerne Fotos online teilen: Das Top-Smartphone besitzt einen integrierten Instagram-Modus, der euch einen Umweg erspart.

In der Kamera-App des Galaxy S10 findet ihr neben den üblichen Modi wie "Panorama" und "Profi" nun auch einen Instagram-Modus, berichtet The Verge. In diesem könnt ihr Bilder aufnehmen und direkt in eure Instagram Stories hochladen. Euch stehen zudem die bekannten Aufkleber, Textfilter, Bearbeitungswerkzeuge und Co. zur Verfügung, die ihr bereits aus der Instagram-App kennt.

Smartphone verbessert Snapchat-Bilder

Ihr müsst künftig also nicht mehr extra Instagram öffnen, sondern könnt euren Alltag direkt aus der Kamera des Galaxy S10 mit euren Freunden teilen. Andere Social-Media-Plattformen bindet Samsung offenbar nicht so tief in sein System ein, eröffnet diesen künftig aber immerhin neue Möglichkeiten.

Der Hersteller stellt Entwicklern das Software Development Kit (SDK) seiner Kamera-App zur Verfügung. Snapchat und Lime nannte Samsung unter anderem als erste Partner. In Zukunft könnt ihr also wohl Features aus Samsungs Kamera-App auch in anderen Anwendungen nutzen – was die Qualität eurer Fotos sicherlich verbessern dürfte.

Und wo wir schon bei praktischen Features sind: Auf dem Smartphone könnt ihr den Bixby-Button endlich selbst belegen. Samsung hat das Galaxy S10 am 20. Februar 2019 vorgestellt. Alle Informationen zu dem neuen Premium-Smartphone und den weiteren Varianten findet ihr im Artikel von Jan.