Galaxy S10 und S10 Plus: Foto überlässt wenig der Fantasie

Galaxy S9 und S9 Plus werden im Februar 2019 als Samsung-Flaggschiffe abgelöst

So sollen Samsung Galaxy S10 und S10 Plus nebeneinander aussehen: Im Internet macht ein Foto die Runde, auf dem die beiden Top-Smartphones angeblich zusammen abgebildet sind. Die Geräte beeindrucken vor allem mit ihren riesigen Bildschirmen.

Auf dem Foto, das AllAboutSamsung veröffentlicht hat, sind die Frontkameras von Galaxy S10 und s10 Plus gut zu erkennen. Sie befinden sich in der rechten oberen Ecke des Displays. Während das S10 eine runde Aussparung bietet, hat die Kamera des Plus-Modells eine ovale Form – vermutlich für zwei Linsen. Am Ende dieses Artikels findet ihr einen Tweet, der das besagte Foto enthält.

Kopfhöreranschluss inklusive

Auch von der Rückseite der beiden Geräte gibt es offenbar neue Fotos. Hier stechen die Kameras hervor: Das Galaxy S10 muss sich mit einer Dualkamera begnügen, während das S10 Plus mutmaßlich über eine Triple-Kamera verfügt. Die Linsen befinden sich bei beiden Smartphones in der Mitte des oberen Viertels und haben eine horizontale Ausrichtung. Beide Modelle unterstützen wohl USB-C und bieten einen klassischen 35-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer.

Erst kürzlich ist ein Foto durchgesickert, auf dem das Galaxy S10 in allen drei Ausführungen zu sehen sein soll. Neben dem S10 und dem Plus-Modell soll es noch eine Lite-Variante geben, für die der Preis etwas niedriger ausfällt. Samsung wird die Geräte höchstwahrscheinlich Ende Februar auf einem speziellen Event vorstellen. Alle aktuellen Informationen zu Samsungs nächstem Top-Smartphone findet ihr in unserer Gerüchteübersicht zum S10.