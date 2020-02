Die Kameras des Galaxy S20 und Galaxy S20+ sind fast identisch, während es zum Galaxy S20 Ultra große Unterschiede gibt. In puncto Nachtmodus haben alle aber eine Gemeinsamkeit, die euch freuen dürfte. Vielleicht profitieren künftig auch andere Handynutzer.

Wenn ihr mit eurem Galaxy S20 im Nachtmodus ein Bild aufnehmt, dann habt ihr es mit schwierigen Lichtverhältnissen zu tun. Zudem nimmt das Handy das Foto mit einer langen Belichtungszeit auf. Dies ist beim Fotografieren aus der Hand eigentlich keine gute Kombination. Damit ihr leichter eine gute Aufnahme machen könnt, zeigt Samsung euch auf den neuen Galaxy-S-Smartphones daher einen Timer an, berichtet Ice universe auf Twitter.

Dank des Timers wisst ihr bereits vorher ganz genau, wie lange ihr euer Galaxy S20 ruhig in der Hand halten müsst. Wie viele Sekunden ihr erstarren müsst, hängt von den individuellen Lichtverhältnissen ab. Keine Sorge, die Kamera-Software berechnet alles für euch. Sobald ihr auf den Auslöser gedrückt habt, zählt das Smartphone per Animation herunter.

Update auf für das Galaxy S10?

Vielleicht stellt Samsung unter anderem auch Nutzern eines Galaxy S10 diese Neuerung zur Verfügung. Dies müsste via Update eigentlich relativ einfach möglich sein. Bereits in der Vergangenheit hat Samsung das Vorgängermodell per Aktualisierung nachträglich mit Features der neuen Generation versorgt.

Dies wäre in diesem Fall auch wünschenswert. Denn Nutzern eines S10 fehlt die beschriebene Anzeige im Nachtmodus. Sie haben derzeit keine Ahnung, wie lange sie das Gerät noch ruhig halten müssen, bis die Aufnahme beendet ist.

