Die Vorgänger von S20 und S20+ sind beide in Schwarz erhältlich

Knapp drei Wochen vor der Enthüllung am 11. Februar sind Pressebilder zum kompletten S20-Lineup durchgesickert. Das Ultra-Modell haben wir euch bereits gezeigt. Nun präsentieren wir euch die Farbvarianten der anderen Geräte – unter anderem das Galaxy S20 in Pink.

Wie das Samsung Galaxy S20 in Pink aussieht, könnt ihr euch in dem ersten Tweet weiter unten anschauen. Die genaue Bezeichnung der Farbe soll "Cloud Pink" lauten, wie Leaker Ishan Argawal verrät. Der zweite Tweet zeigt das Gerät außerdem in Blau ("Cloud Blue") und Grau ("Cosmic Grey"). Auch die Preise kennt Argawal angeblich bereits: Die 4G-Version koste 899 Euro, für die 5G-Variante verlange Samsung 999 Euro.

Erscheint nur das Galaxy S20+ in Schwarz?

In dem dritten Tweet wiederum ist das Samsung Galaxy S20+ zu sehen – und zwar in "Cosmic Grey" und "Cloud Blue". Die pinke Variante ersetzt der Hersteller beim Plus-Modell offenbar durch eine schwarze. Das würde bedeuten: Wer Pink möchte, muss zum kleineren Galaxy S20 greifen. Wer Schwarz bevorzugt, dagegen zum Plus-Modell. Der Preis für Letzteres soll 1099 Euro betragen. Preisschwankungen in Höhe von etwa zehn Euro seien abhängig von der Verkaufsregion aber möglich.

Etwas verwunderlich wäre es schon, wenn das Samsung Galaxy S20 gar nicht in Schwarz erscheint. Diese Farbvariante wäre für viele sicherlich erste Wahl gewesen. Und: Alle Modelle der Galaxy-S10-Reihe sind in Schwarz erhältlich. Denkbar ist, dass noch nicht alle Pressebilder durchgesickert sind. Auch das Galaxy S20 in Pink trudelte mit etwas Verspätung ein. Allerdings schreibt Ishan Argawal, dass es tatsächlich kein schwarzes Modell geben wird.

Die mutmaßlichen Pressebilder bestätigen außerdem ein seit Langem kursierendes Gerücht: Samsung verabschiedet sich offenbar von den extrem kurvigen Displays, für die die S-Serie bislang bekannt war. Bei der S20-Reihe biegen sich die Bildschirme zwar immer noch um die Kanten. Aber nicht mehr so stark wie bei den Vorgängermodellen.