Galaxy S20: Neue Details zu 120-Hz-Display und 8K-Modus

Bekommen viele Käufer des Galaxy S20 gar nichts vom 120-Hz-Display mit? Dies könnte durchaus passieren, sollten sich die jüngsten Infos bewahrheiten. In der Gerüchteküche ist auch der 8K-Modus ein Thema – und zum Galaxy S20 Ultra gibt es ebenfalls Neuigkeiten.

Samsung verschickt das Galaxy S20 angeblich mit einer voreingestellten Display-Wiederholrate von 60 Hz, berichtet Max Weinbach auf Twitter. Wenn ihr eine besonders flüssige Darstellung mit 120 Hz wünscht, müsstet ihr das Feature also erst einmal aktivieren. Wer das Feature also nicht auf dem Schirm hat, kommt womöglich gar nicht in den Genuss der hohe Bildwiederholrate. Zumindest nicht, solange er die Einstellungen intensiv durchstöbert.

Bekommt Akku-Management den Vorrang?

Das Vorgehen von Samsung wäre auf der einen Seite ungewöhnlich. Bei der Konkurrenz ist der Modus mit der hohen Bildwiederholrate zumindest bereits ab Werk aktiv – etwa beim Google Pixel 4 und OnePlus 7 Pro. Bei diesen Geräten handelt es sich allerdings auch um ein 90-Hz-Display, während euch beim Galaxy S20 wohl 120 Hz erwarten. Dies dürfte auch gleich der Grund sein, warum Samsung einen anderen Weg einschlägt.

Je höher die Bildwiederholrate, desto höher soll auch der Akkuverbrauch sein. Beim OnePlus 7 Pro sinkt die Laufzeit bereits im 90-Hz-Modus zum Beispiel um mehrere Stunden. Ab Werk hat sich Samsung also mutmaßlich einfach für ein optimiertes Akku-Management und gegen die perfekte Darstellung entschieden.

8K-Videos nur mit 24 fps?

Neuigkeiten gibt es auch zum Videomodus des Galaxy S20. Wenn ihr in 8K-Qualität filmt, müsst ihr euch eventuell mit 24 Bildern pro Sekunde (fps) begnügen. Zuvor war von 30 fps die Rede. Laut Weinbach probiert Samsung derzeit aber noch einiges aus und es könne gut sein, dass die Entwickler wieder zurück auf 30 fps wechseln.

S20 Ultra mit Edelstahl-Rahmen?

Die Quelle liefert noch eine weitere Information: Das Samsung Galaxy S20 Ultra soll über einen Rahmen aus Edelstahl verfügen. Dieser würde auch das angeblich relativ hohe Gewicht erklären. Ein ähnliches Gerücht gab es bereits für das Galaxy Note 10+, welches sich letztendlich aber nicht bewahrheitete. Aktuell setzt nur Apple beim iPhone 11 Pro (Max) auf einen Edelstahlrahmen; der durchaus als Kostenfaktor gilt.

Die Auflösung zu den drei Gerüchten gibt es am 11. Februar in San Francisco. Dann stellt Samsung das Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra vor. Der eigentliche Verkaufsstart soll allerdings noch etwas länger auf sich warten lassen. Und auch das faltbare Galaxy Z Flip soll auf dem Unpacked-Event ein Thema sein.