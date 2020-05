Bringt das neue Update für das Galaxy S20 die ersehnten Optimierungen für die Kamera mit? Samsung rollt derzeit eine neue Software-Aktualisierung für seine S20-Familie aus. Bei Nutzern wächst die Hoffnung, dass die Kamera-Probleme des Top-Smartphones nun endlich der Vergangenheit angehören.

Das neue Update für das Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra trägt die Firmware-Kennnummer "G98xxXXU2ATE6", berichtet SamMobile. Welche Verbesserungen die Aktualisierung für die Kamera genau mitbringt, gehe aus Samsungs Patch Notes nicht hervor. Einigen Nutzern zufolge soll die neue Software aber eine bessere Bildqualität im Nachtmodus ermöglichen. Wie dieser im besten Fall funktioniert, könnt ihr einem Tweet entnehmen, den ihr weiter unten in diesem Artikel findet.

Weniger Animation, mehr Sicherheit

Ob das Update auch den Autofokus des Galaxy S20 Ultra verbessert, kann nicht gesagt werden. Es sei aber wahrscheinlich, dass Samsung in diesem Fall bereits alles getan hat, was in der Macht des Unternehmens steht; vor allem, da die Probleme offenbar ihre Ursache in der Hardware haben und Updates entsprechend wenig helfen.

Das aktuelle Update bringt eine weitere Neuerung mit: So könnt ihr auf Wunsch die Animation ausschalten, die bislang erscheint, wenn ihr euer Galaxy S20 per Fingerabdruck entsperrt, wie ebenfalls SamMobile berichtet. Dadurch soll sich aber die Performance des Fingerabdrucksensors nicht verbessern. Darüber hinaus bringe die Firmware erneut das Sicherheitsupdate für Mai 2020 mit – aber nur in den Regionen, in denen es bislang nicht verfügbar war.

Galaxy S20: Update rollt aus

Wenn ihr nachsehen wollt, ob das Update für das Galaxy S20 für euch schon zur Verfügung steht, könnt ihr das in den Geräteeinstellungen unter "Updates" tun. Ansonsten sollte es auch nicht lange dauern, ehe die Aktualisierung "over the air" (OTA) ausgespielt wird. In diesem Fall erhaltet ihr auf eurem Smartphone eine entsprechende Benachrichtigung.

Mitte April 2020 hatte Samsung das Sicherheitsupdate für den Monat veröffentlicht – und damit offenbar bei einigen Einheiten des Galaxy S20 Ultra einen grünen Fleck auf dem Bildschirm hervorgerufen. Außerdem kam es zu Problemen mit der Helligkeit des Displays. Bleibt zu hoffen, dass die aktuelle Firmware keine neuen Bugs auf die Geräte bringt.