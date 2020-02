Das Galaxy S20 Ultra sieht wohl fast so aus, wie es Designer Benjamin Geskin zuvor illustriert hat (Bild)

Am 11. Februar 2020 enthüllt Samsung das Galaxy S20. Doch viele Überraschungen dürfte das Unternehmen an diesem Tag nicht mehr für uns haben. Es sind bereits viele Bilder im Netz aufgetaucht, die alle Premium-Modelle zeigen sollen. Neue Aufnahmen gewähren uns offenbar einen besseren Blick auf die Kameras. Und gerade das Ultra-Modell sticht hier wohl hervor.

Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo ist ein Foto aufgetaucht, auf dem wir anscheinend alle drei Galaxy-S20-Modelle sehen. Besonders die Kameras stehen hier im Vordergrund – und das wörtlich. Zunächst erkennen wir, dass alle drei Kamera-Module etwas aus dem Gehäuse herausragen. Besonders beim Ultra-Modell, das ihr auf dem nachfolgenden Foto wohl rechts seht, ist dies der Fall.

Damit aber nicht genug: Im Vergleich zu den Kamera-Aussparungen der anderen Galaxy-S20-Varianten ist die des S20 Ultra mit Abstand größer. Unserer Einschätzung nach nahezu doppelt so groß. Aber nicht ohne Grund: Gerüchten zufolge bringt dieses Modell eine Vierfach-Kamera mit. Fünf Linsen, wie zuvor gedacht, sind es aber anscheinend nicht.

Alle Modelle im Größenvergleich

Wir wissen vermutlich auch schon, welchen Zweck die Linsen des Galaxy S20 Ultra jeweils erfüllen sollen. Es ist davon auszugehen, dass mindestens ein Ultra-Weitwinkel und ein Weitwinkel-Objektiv enthalten sind. Zudem ist wohl ein Zoom an Bord, der aber womöglich nur eine digitale Vergrößerung ermöglicht – durch einen hochauflösenden Bildsensor. Zusätzlich sei ein ToF-Sensor ("Time of Flight" mit dabei, der Tiefeninformationen liefert – etwa um den Unschärfe-Effekt bei Bokeh-Fotos zu verbessern.

Aus dem Foto geht ebenfalls hervor, wie sich die drei Galaxy-S20-Modelle wohl in der Größe unterscheiden. Demnach fällt der Unterschied zwischen dem kleinsten und größten Handy nur gering aus. Galaxy S20 Plus und Galaxy S20 Ultra sind womöglich sogar nahezu identisch groß. Mehr zu den mutmaßlichen technischen Details der Handys liefern wir euch in einem anderen Artikel.

Zusätzlich können wir auf dem Foto die Unterseite der Smartphones erblicken. Samsung setzt offenbar einen Trend fort, den das Unternehmen mit dem Galaxy Note 10 eingeführt hat: Dort, wo das Galaxy S10 noch einen Kopfhöreranschluss besitzt, befindet sich bei den Galaxy S20 Modellen wohl keiner. Es gibt zwar immer noch die Chance, dass sich der Port an der Oberseite der Smartphones befindet. Wir gehen aber (leider) nicht davon aus. Auch ältere Gerüchte deuteten nämlich bereits auf das Fehlen des Anschlusses hin.