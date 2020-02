Bis zur Enthüllung des Galaxy S20 UIltra sowie der anderen Modelle der Reihe sind es nur noch Stunden. Für die Leak-Experten ist das aber längst kein Grund, sich zurückzulehnen. Nun ist ein Foto aufgetaucht, das die Kameraqualität der größten Ausführung präsentieren soll.

Der Leak-Experte Ice Universe gewährt uns auf Twitter einen Augenblick. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat ein Foto veröffentlicht, auf dem wir ein Auge in der Großaufnahme sehen. Die Aufnahme soll von der Kamera des Samsung Galaxy S20 Ultra stammen.

Auffällig ist besonders die Iris, da hier viele Details erkannbar sind. Doch selbst die Wimpern könnten wir bei dieser Qualität einzeln zählen. Allerdings sehen wir auch einige etwas verwaschenere Stellen im Bild. Der Grund dafür ist, dass es sich hier angeblich nur um den Ausschnitt von einem Foto handelt, das mit dem Galaxy S20 Ultra geknipst wurde.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy A51

Wie groß ist das komplette Foto?

Für den hohen Detailgrad sei die Hauptkamera des Smartphones verantwortlich. Diese löst offenbar mit 108 MP auf – was genügend Luft für einen mehrfachen Zoom ermöglicht, ohne dass zu viele Details verloren gehen. Es bleibt aber noch die Frage, wie das komplette Foto aussieht, aus dem der Augen-Ausschnitt stammen soll. Womöglich macht der Ausschnitt nur einen sehr kleinen Teil der Aufnahme aus.

Ice Universe zufolge handelt es sich um das einzige im Netz verbreitete Foto, das vom Galaxy S20 Ultra stammen soll. Die Kameraqualität können wir also wohl erst dann besser einschätzen, wenn das Smartphone offiziell vorgestellt wurde und weitere Aufnahmen verfügbar sind.

Über 100 MP: Die Flaggschiff-Zukunft?

Spannend bleibt, ob der Einsatz einer 108-MP-Kamera die richtige Entscheidung von Samsung war. Nicht alle Hersteller sind davon überzeugt, dass Kameras mit über 100 MP die Zukunft sind. Huawei-Tochter Honor und Sony seien eher der Meinung, dass solche Sensoren nichts in einem Flaggschiff verloren haben.

Der Nachteil an der Technologie ist offenbar die geringere Pixelgröße, was sich wiederum negativ auf die Qualität auswirken dürfte. Es ist wohl schwierig, mit den hochauflösenden Kameras mehr als 0.8 μm zu erreichen – richtig gute Fotos sind aber wohl erst ab 1 μm möglich. Oder wird uns das Galaxy S20 Ultra das Gegenteil beweisen? In Kürze wissen wir es.

Übrigens: Erst kürzlich sind Fotos aufgetaucht, die von einem Galaxy S20+ stammen sollen. Hierbei handelt es sich offenbar sogar um einen Kamera-Vergleich zwischen dem kommenden Top-Modell und seinem Vorgänger Galaxy S10. Allerdings überzeugen hier nicht alle Fotos des S20. Behaltet hierbei (und auch beim Augen-Foto) aber im Hinterkopf, dass noch nicht geklärt ist, ob die Beispiel-Bilder wirklich von den neuen Flaggschiffen stammen.