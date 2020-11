Nutzer von Galaxy S20 und Co. können sich auf den November freuen. Ein großes Update steht ins Haus: Samsung wird erste Geräte mit Android 11 versorgen. Zur Aktualisierung zählt auch One UI 3.0

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich 2020 vieles verschoben. Das scheint allerdings zum Glück nicht für den Update-Zeitplan von Samsung zu gelten. Die Aktualisierung auf Android 11 erreicht euch offenbar noch im November. Das hat der Hersteller auf einer Webseite verraten. Auf der Seite stellt Samsung die neuen Features von One UI 3.0 vor. In einer Fußnote heißt es, diese seien ab "November 2020 oder später" verfügbar. Bei One UI handelt es sich um die Benutzeroberfläche von Samsung-Smartphones und die Version 3.0 wird auf Android 11 basieren.

Galaxy S20 steht vorne in der Warteschlange

Ein exaktes Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit noch nicht. Das ist aber nicht ungewöhnlich, da Samsung in diesem Bereich meist nur einen etwas breiteren Zeitraum nennt. Ihr wisst aber immerhin, dass Samsung mit dem Rollout bereits in wenigen Wochen beginnt.

Unbekannt ist derzeit noch, welche Geräte Android 11 und One UI 3.0 zuerst erhalten. Nutzer der Top-Modelle Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra dürften aber ganz vorne in der Schlange stehen. Für die S-Serie ist die Testversion von One UI 3.0 auch bereits am längsten verfügbar. Für das Galaxy S20 FE gibt es derzeit keine entsprechende Beta.

Fragezeichen beim Note 20

Das Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra versorgt Samsung ebenfalls mutmaßlich relativ zeitnah. Für beide Geräte steht die Beta jedoch erst seit Ende Oktober bereit. Ihr müsst daher wohl etwas länger warten als Nutzer eines S20. Auch das wäre aber nicht ungewöhnlich, da Samsung die aktuelle Note-Serie regelmäßig etwas später bedient als die S-Modelle.

Über den November hinaus müssen sich ganz sicher Nutzer von älteren Geräten und Handys aus Samsungs Mittelklasse gedulden. Der Start eines Rollouts kann sich hier noch um Monate ziehen. Eine Roadmap von Samsung könnte aber bald für etwas Klarheit sorgen.