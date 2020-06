Eine Farbe, die ins Auge sticht: Samsung veröffentlicht das Galaxy S20 und die Galaxy Buds+ in neuen Farbvarianten. Für die Vermarktung der neuen Modelle arbeitet das Unternehmen aus Südkorea mit der K-Pop-Band BTS zusammen.

Lila – das ist die Farbe, in der das Galaxy S20 und die Galaxy Buds+ bald erhältlich sein sollen. Ein Bild von dem Top-Smartphone in neuem Design veröffentlichte unter anderem der Leak-Experte Ice Universe auf Twitter. Das Gerät in dieser Farbvariante soll dem Galaxy Z Flip sehr ähnlich sehen, das ebenfalls in Violett erschienen ist. Ihr findet den besagten Tweet etwas weiter unten in diesem Artikel.

Internationaler Release geplant

Die lila Version des Galaxy S20 soll SamMobile zufolge am 9. Juli 2020 erscheinen. Das Smartphone in dieser Ausführung soll auch international erscheinen. Dazu habe sich das Unternehmen mit dem französischen Medien-Geschäft Fnac zusammengetan. Die Vorbestellung für die Limited Edition ist demnach zwischen dem 19. Juni und dem 5. Juli 2020 möglich.

Wer sich das Galaxy S20 in Lila bestellt, erhält die 5G-Version des Smartphones – und die Galaxy Buds+ in der gleichen Farbe. Wie die kabellosen In-Ear-Kopfhörer in Lila aussehen sollen, zeigt euch ein Tweet von Max Weinbach, den ihr am Ende dieses Artikels findet. Ob die Kopfhörer in der Realität genau so leuchten wie auf dem Bild, ist aber zumindest fraglich.

Galaxy S20 in Lila: zu welchem Preis?

Unklar ist bislang, zu welchem Preis Samsung das Galaxy S20 in der BTS Edition herausbringen wird. Ebenfalls nicht bekannt ist die Anzahl der Einheiten, die der Hersteller pro Land zur Verfügung stellen will. In der Ankündigung des Unternehmens zur Vorbestellung findet sich aber bereits der Hinweis "Availability may vary by country" (übersetzt: "Die Verfügbarkeit kann sich je nach Land unterscheiden").

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung ein Flaggschiff in neuer Farbe veröffentlicht. Auch vom Galaxy S10 Plus beispielsweise gab es mit "Diamond Silver eine weitere Farbvariante. Diese erschien allerdings leider nicht in Deutschland – anders als die rote Version des Top-Smartphones.