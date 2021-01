Landet Samsung mit dem Galaxy S21 einen ungeahnten Erfolg? Den ersten Verkaufszahlen zufolge könnte das neue Modell bei den Nutzern besser ankommen als der Vorgänger Galaxy S20. Die Frage ist, ob es sich nur um eine Momentaufnahme handelt oder um einen echten Trend – und ob dies auf alle Regionen zutrifft.



Zumindest in Bezug auf die Vorbestellungen soll das Galaxy S21 das Galaxy S20 klar ausstechen: In Südkorea seien die Vorbestellungen für das neue Modell zwischen 15 und 20 Prozent höher als für den Vorgänger, berichtet Korea Herald. Die Nachfrage nach dem neuen Smartphone ohne Anbindung an einen Mobilfunkanbieter sei sogar drei Mal so hoch.

Galaxy S21: Vorbesteller werden belohnt

Die Mobilfunkanbieter in Südkorea hingegen berichten offenbar von einer gleich hohen Nachfrage für das Galaxy S21 wie für das Galaxy S20. Entsprechend wird die Zeit zeigen müssen, ob das neue Smartphone tatsächlich bei den Nutzern einschlägt oder nicht. Marktanalysten (Counterpoint Research) hätten bereits vorhergesagt, dass sich das S21 etwas besser verkaufen würde als das Galaxy S20 – aber deutlich schlechter als etwa das Galaxy S10.

Die Galaxy Buds Pro passen farblich zur Galaxy-S21-Serie (© 2021 Samsung)

Der Grund für die hohe Nachfrage bei Vorbestellern ist wahrscheinlich die vermeintliche Ersparnis. Denn das Galaxy S21 ist zum Release etwas günstiger als der Vorgänger. Zusätzlich lockt Samsung gerade Vorbesteller mit "Gratis"-Zugaben: Dazu gehören die In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds Plus für S21 sowie S21+ und für das S21 Ultra die Galaxy Buds Pro. Die Tracker "Galaxy SmartTag" gibt es jeweils obendrauf.

Ist das Galaxy S20 noch besser?

Die Frage, die sich viele Besitzer des Galaxy S20 aktuell stellen: Lohnt sich das Upgrade? Wenn ihr das Vorjahresmodell besitzt, solltet ihr euch den Kauf des Nachfolgers zumindest gut überlegen. Denn das Galaxy S21 bietet zum Beispiel einen kleineren Arbeitsspeicher als der Vorgänger und verfügt nur über eine Plastikrückseite. Dafür soll der Chipsatz deutlich besser performen als der des Galaxy S20 – und könnte so etwa eine besser Akkulaufzeit gewährleisten.

Und dann gibt es da schließlich auch noch das Galaxy S20 FE, das erst im Herbst 2020 erschienen ist. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr vielleicht zu diesem Gerät greifen solltet: Wir haben für euch das Galaxy S21 bereits mit der Fan Edition des S20 verglichen.