Sieht so das Galaxy S21+ aus? Im Internet macht ein Video die Runde, in dem das nächste Flaggschiff von Samsung zu sehen sein soll. In dem Clip liegt es neben einem iPhone 12 Pro, was nicht nur einen Vergleich der Größe zulässt.

Insgesamt scheint das Samsung-Flaggschiff ein kleines Stück größer zu sein als der Konkurrent von Apple. Auch die Unterschiede im Design werden in dem kurzen Clip deutlich: So fällt zum Beispiel auf, dass die Ecken der Rückseite des Galaxy S21+ leicht gerundet sind. Der Rahmen des iPhone 12 Pro hingegen bietet keine abgerundeten Ecken. Ihr findet das Video am oberen Ende dieses Artikels.

Kamera und Chip im Vergleich

Beide Smartphones bieten euch offenbar eine Triple-Kamera: Doch die Linsen im Galaxy S21+ sind offenbar untereinander angeordnet. Das Kamera-Modul sitzt in der linken oberen Ecke der Rückseite und erinnert insgesamt an ein Scharnier. Das Modul des iPhone 12 Pro hingegen ist quadratisch, ragt insgesamt weiter aus dem Gehäuse heraus und weist zudem eine andere Anordnung der Linsen auf.

Das Display des Galaxy S21+ soll außerdem das Ergebnis der Geekbench-Datenbank für den Chipsatz anzeigen. Demnach kommt das Samsung-Smartphone mit einem Kern auf 616 Punkte, mit mehreren Rechenkernen auf stolze 3093 Punkte. Demnach wäre das Smartphone zumindest auf dem Papier schwächer als das Apple-Flaggschiff: Das iPhone 12 (mit A14 Bionic) erreicht bei Geekbench mit einem Kern 1590 Punkten, mit mehreren Kernen auf 3988.

Nicht mehr lange bis zum Release

Wie wahrscheinlich es ist, dass wir in dem knapp drei Minuten langen Video tatsächlich das Galaxy S21+ sehen, ist schwer zu sagen. Möglicherweise handelt es sich um einen Prototyp und das Design des fertigen Smartphones unterscheidet sich davon. Allerdings spricht der angebliche Release-Termin dafür, dass Samsung nun keine Änderungen mehr vornimmt: Das Unternehmen soll für den 14. Januar 2021 ein entsprechendes Event planen.

Bleiben vor allem zwei Fragen offen: Auf welches Material setzt Samsung – und wie hoch fallen die Preise für die verschiedenen Modelle aus? Währt ihr bereit, für ein Smartphone wie das Galaxy S21 Ultra über 1000 Euro zu bezahlen, wenn es ein Gehäuse aus Plastik besitzt? Alle aktuellen Gerüchte zu den neuen Top-Smartphones von Samsung findet ihr in unserer Übersicht zum Thema.