Die Flaggschiffe der Galaxy-S-Serie werden von Samsung immer am Anfang des Jahres vorgestellt. 2021 wird der Termin wohl vorgezogen und viele Zeichen deuten auf eine baldige Enthüllung. Jetzt tauchte eine Zertifikation für das Galaxy S21 Plus auf, einer der letzten Schritte vor dem Marktstart neuer Smartphones.

Samsung wird Anfang 2021 das Galaxy S21, Galaxy S21 Plus und Galaxy S21 Ultra vorstellen, so viel kann sich aus Erfahrung schon sicher sagen lassen. Inzwischen mehren sich die Hinweise auf einen genauen Termin, der wohl nicht mehr lange auf sich warten lässt. Jetzt tauchte das Galaxy S21 beim BIS (Bureau of Indian Standards) auf. Diese Behörde ist vergleichbar mit dem deutschen Institut für Normierungen (DIN) und üblicherweise eine der letzten Station für ein Smartphone, bevor es im entsprechenden Land auf den Markt kommen wird.

Wann ist die Enthüllung?

In der Datenbank tauchte das Galaxy S21 Plus natürlich nur unter einem Decknamen auf. Durch vorherige Modelle ist allerdings klar, dass es sich beim SM-G996B/DS um das mittlere Kind der Galaxy-S21-Serie handelt. Auch das Galaxy S21 ließ sich schon beim BIS blicken, lediglich die Erwähnung des Galaxy S21 Ultra fehlt noch.

Ein genauer Release-Termin lässt sich aus diesen Informationen zwar nicht herausziehen, ein Leaker will das Datum des Samsung Galaxy Unpacked Events allerdings schon wissen.

Details zum Galaxy S21 Plus

Auch bei weiteren Details zum Galaxy S21 Plus sind wir auf Gerüchte angewiesen, da Samsung verständlicherweise alle Informationen unter Verschluss hält. Große Änderungen gibt es 2021 aber wohl nicht, so sollen Displaygröße und Bildwiederholrate auf dem Stand von 2020 bleiben. Die Auflösung wird beim Bildschirm des Galaxy S21 und 21 Plus sogar auf Full HD+ verringert.

Der Akku ist mit 4800 mAh wohl etwas größer als im Vorjahr, an den Auflösungen und Objektiven der Kamera hat sich hingegen nichts getan. Größere Veränderungen soll es nur beim Galaxy S21 Ultra geben, dazu sind erst vor Kurzem viele wichtige Details durchgesickert.