Wie teuer wird das Galaxy S21 zum Marktstart im Januar 2021? Wie schon bei den Vorgängern des neuen Samsung-Smartphones gibt es kaum ein Detail, das nicht bereits im Vorfeld durchgesickert ist. Zum Beispiel das Design. Nur der Preis hat noch Rätsel aufgegeben – bis jetzt.

Knapp 150 Euro – so viel günstiger soll das Galaxy S21 sein als sein direkter Vorgänger Galaxy S20, berichtet der Leak-Experte Roland Quandt auf Winfuture. Zum Release im Frühjahr 2020 kostete das Basismodell stolze 1000 Euro. Den Nachfolger könnt ihr nun angeblich schon für 849 Euro erwerben.

Die Preise für die einzelnen Modelle des Galaxy S21 in der Übersicht:

S21: 849 Euro

Galaxy S21+: 1049 Euro

Galaxy S21 Ultra: 1349 Euro

Der Abstand wächst

Quandt zufolge sind das die Preise für die Modelle mit 128 GB internem Speicherplatz. Für jeweils 50 Euro mehr könnt ihr den Speicherplatz auf 256 GB verdoppeln. Eine Ausnahme bildet hierbei das Galaxy S21 Ultra: Hier könnt ihr angeblich auf Wunsch 512 GB Speicherplatz erhalten – für 1529 Euro.

Sollte Quandt mit seiner Vorhersage richtig liegen, fallen die Preise für das Galaxy S21 niedriger aus als bisher erwartet. Zuletzt hieß es, dass Samsung zum Launch für das Basismodell 879 Euro verlangen würde. Der Abstand zur Plus-Version ist mit 200 Euro aber ebenso hoch wie in vorherigen Gerüchten. Und auch der Abstand zur Ultra-Variante ist gewachsen – denn das Galaxy S20 Ultra kostete zum Release ebenfalls mindestens 1349 Euro.

Plastik, kein Zubehör und zwei Chips?

Die spannende Frage ist natürlich: Was bekommen wir für diese Preise? So gab es zum Beispiel Gerüchte zu Plastikgehäusen bei allen Modellen – zuletzt hieß es aber immerhin, dass zumindest beim Galaxy S21 Ultra anderes Material zum Einsatz kommt. Auf Kopfhörer und Netzteil werden wir jedoch wohl verzichten müssen. Apple hat mit dem iPhone 12 erfolgreich demonstriert, dass diese Sparmaßnahme möglich ist.

Fragwürdig ist auch Samsungs mutmaßliche Entscheidung, in verschiedenen Regionen wieder unterschiedliche Chipsätze zu verbauen. Es wird sich zeigen, wie stark Snapdragon 888 und Exynos 2100 in der Praxis wirklich sind – und ob sie es mit iPhone 12 und Co. aufnehmen können. Mitte Januar 2021 wird Samsung seine neuen Top-Smartphones der Öffentlichkeit präsentieren. Alle Gerüchte dazu findet ihr in unserer Übersicht zum Thema.