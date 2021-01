Galaxy S21 Preise: So viel kosten Basismodell, S21+ und S21 Ultra

Es ist offiziell: Samsung hat das Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra vorgestellt. Welche neuen Funktionen die Südkoreaner für euch bereithalten, lest ihr in unserer Übersicht. In diesem Artikel verraten wir euch im Detail, wie viel Samsung für die neuen Modelle verlangt. Spoiler: Es ist deutlich weniger als für das Galaxy S20.

Samsung hat seine Galaxy-S-Familie um drei Geräte erweitert. Von diesen gibt es zwei bis drei verschiedene Ausstattungsvarianten: Sowohl das Galaxy S21 5G als auch das S21+ 5G gibt es grundsätzlich mit 8 GB Arbeitsspeicher. Bei der Wahl des internen Speichers habt ihr jeweils die Wahl zwischen 128 und 256 GB. Beide Ausführungen trennen jeweils 50 Euro.

Etwas größer ist die Auswahl beim Flaggschiff der Serie. Samsung bietet vom Galaxy S21 Ultra Geräte mit 12 GB Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB internem Speicher an. Das absolute High-End-Modell hat sogar 16 GB RAM und 256 GB ROM. Es ist auch das teuerste Gerät der Galaxy-S21-Serie, wie ihr in unserer Übersicht seht:

Galaxy S21 5G in Grau, Weiß, Pink, Violett (8 GB RAM, 128 GB ROM): 849 Euro

in Grau, Weiß, Pink, Violett (8 GB RAM, 128 GB ROM): 849 Euro Galaxy S21 5G in Grau, Weiß, Pink, Violett (8 GB RAM, 256 GB ROM): 899 Euro

Galaxy S21+ 5G in Schwarz, Silber, Violett (8 GB RAM, 128 GB ROM): 1049 Euro

in Schwarz, Silber, Violett (8 GB RAM, 128 GB ROM): 1049 Euro Galaxy S21+ 5G in Schwarz, Silber, Violett (8 GB RAM, 256 GB ROM): 1099 Euro

Galaxy S21 Ultra 5G in Schwarz, Silber (12 GB RAM, 128 GB ROM): 1249 Euro

in Schwarz, Silber (12 GB RAM, 128 GB ROM): 1249 Euro Galaxy S21 Ultra 5G in Schwarz, Silber (12 GB RAM, 256 GB ROM): 1299 Euro

in Schwarz, Silber (12 GB RAM, 256 GB ROM): 1299 Euro Galaxy S21 Ultra 5G in Schwarz, Silber (16 GB RAM, 512 GB ROM): 1429 Euro

Samsung senkt den Preis

Im Gegensatz zum Galaxy S20 setzt Samsung nun also bei allen Modellen auf 5G. Und diese sind im Vergleich zum Vorjahr günstiger. Das Galaxy S21 5G kostet zum Marktstart 150 Euro weniger als sein direkter Vorgänger – satte 15 Prozent Differenz. Im Vergleich zum LTE-Modell des S20 sind es immerhin 50 Euro weniger. Galaxy S21+ und S21 Ultra kosten ebenfalls 50 beziehungsweise 100 Euro weniger als die Geräte des letzten Jahres.

Was auffällt: Zwischen dem Basis- und dem Plus-Modell gibt es erneut nur relativ wenige Unterschiede, abgesehen von Dingen wie Bildschirmgröße und Akku. Dennoch liegen zwischen beiden Geräten nun 200 Euro; doppelt so viel wie beim S20.

Bunt und edel

Samsung bietet euch beim Galaxy S21 vier verschiedene Farben an, darunter Pink und Violett. Die violette Variante gibt es auch beim S21+. Bei diesen Modellen ist das farblich abgesetzte Kamera-Modul ein echter Hingucker. Besonders edel sehen hingegen die schwarzen und silbernen Versionen des S21+ und S21 Ultra aus. Einige weitere Farben, darunter Titanium, Navi, Braun, Gold und Rot bietet Samsung exklusiv in seinem Online-Shop an.