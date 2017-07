Galaxy S6 erhält Android-Sicherheitsupdate für Juli

Das Galaxy S6 ist besser gegen Angreifer geschützt: Für das Smartphone aus dem Jahr 2015 rollt das Sicherheitsupdate für Juli 2017 in Europa aus. Geschlossen werden zahlreiche Sicherheitslücken, darunter auch einige, die nur bei Galaxy-Smartphones auftreten.

Zumindest in den Niederlanden soll der Rollout des Juli-Sicherheitsupdates für das Galaxy S6 bereits begonnen haben, wie Galaxy Club berichtet. Die Aktualisierung wird aktuell auch für das größere Modell Galaxy S6 Edge verteilt. In Deutschland dürfte das Update für die beiden Smartphones daher schon bald via OTA (Over The Air) erhältlich sein. Falls Ihr manuell überprüfen wollt, ob Ihr es bereits beziehen könnt, könnt Ihr in den "Einstellungen" im Update-Menü einen Suchlauf nach neuen Aktualisierungen starten.

Weniger Lücken als im Juni

Insgesamt soll das Sicherheitsupdate auf dem Galaxy S6 ganze 65 Lücken im Android-System schließen, durch die Dritte sich in der Theorie Zugriff auf das Smartphone verschaffen können. Zudem adressiert die Aktualisierung 16 weitere Lücken, die speziell bei Geräten der Galaxy-Reihe auftreten.

Erst Anfang Juli 2017 ist das Juni-Sicherheitsupdate für das Galaxy S6 und das S6 Edge ausgerollt. Dieses hat noch insgesamt 119 Lücken im System geschlossen – deutlich mehr als der aktuelle Patch. Es ist löblich, dass Samsung sich auch noch um die Sicherheit seiner älteren Top-Smartphones kümmert. Die aktuellen Modelle des Herstellers, das Galaxy S8 und das S8 Plus, haben die entsprechende Aktualisierung allerdings vor rund 2 Wochen schon erhalten.