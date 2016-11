Galaxy S6 mit Android Nougat in Benchmark-Datenbank aufgetaucht

Neben dem Galaxy S6 und S6 Edge dürfte auch das Galaxy S6 Edge Plus ein Update auf Android Nougat erhalten

Die Arbeiten am Nougat-Update für das Galaxy S6 sind offenbar in vollem Gange. Eine Einheit mit der neuen Firmware wurde jüngst in Benchmark-Datenbanken erspäht, wie die niederländische Seite GalaxyClub berichtet.

Die Meldung passt zur Ankündigung aus der Vorwoche, laut der Samsung mit der Entwicklung von Android Nougat für das Galaxy S6 und S6 Edge begonnen hat. Wie es scheint, hat Samsung ein Testgerät bereits mehreren Benchmarks unterzogen, das sowohl in der Datenbank von GFXBench auftaucht als auch bei Geekbench. Gut möglich also, dass demnächst ein Beta-Test ansteht, wie es bereits beim Galaxy S7 der Fall ist.

Release im Februar denkbar

So läuft Android Nougat im Rahmen des "Galaxy Beta Programs" schon auf den Geräten ausgewählter Galaxy S7- und S7 Edge-Besitzer. Kurz vor dem Beginn der Testphase ist ein Video geleakt, das die aufgehübschte Grace UX getaufte Benutzeroberfläche in Aktion zeigt. Ähnlich dürfte sich Android Nougat auch auf dem Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge präsentieren.

Einen offiziellen Release-Termin hat Samsung bislang nicht genannt. Sollte Samsung den Rollout von Android Nougat aber im gleichen Zeitraum wie im Vorjahr beim Marshmallow-Update vornehmen, dann erfolgt die Aktualisierung im Februar. Ähnliches dürfte für die aktuellen Topmodelle gelten. Im März könnte dann schon das Galaxy S8 folgen, das voraussichtlich mit Android Nougat ausgeliefert wird.