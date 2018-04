Galaxy S6 und S6 Edge: Samsung stellt Unterstützung ein

Schlechte Nachrichten für alle Besitzer von einem Galaxy S6 und S6 Edge: Die einstigen Samsung-Flaggschiffe erhalten zukünftig keine Sicherheitsupdates mehr. Es sind allerdings nicht alle Modelle betroffen. Einige wurden wieder in den elitären Kreis aufgenommen.

Das Galaxy S6 und S6 Edge tauchen auf der Support-Seite von Samsung überhaupt nicht mehr auf: Der Konzern führt die beiden Smartphones mittlerweile weder unter den Geräten, die monatlich neue Updates erhalten noch unter denen, die zumindest einmal im Quartal mit Sicherheitsaktualisierungen versorgt werden.

S6 Edge Plus und S6 Active werden weiter versorgt

Beide Modelle wurden im April 2015 veröffentlicht und werden von Samsung nun nicht weiter mit Updates bedient. Ihr könnt die Smartphones zwar weiterhin nutzen, sie werden allerdings keine neuen Sicherheitspatches mehr erhalten, was in Zeiten von Meltdown und Spectre keine unwesentliche Einschränkung darstellen dürfte. Weiterhin Android-Updates erhalten dagegen die etwas neueren Geräte Galaxy S6 Edge Plus und S6 Active.

Die beiden scheinen dem Update-Tod gerade noch einmal von der Schippe gesprungen zu sein: Laut Droid Life waren sie immerhin für einen Tag von der Seite verschwunden, wurden mittlerweile aber wieder in die Liste der monatlichen Updates eingefügt. Das Duo könnte es allerdings als Nächstes treffen. Den Support von drei weiteren Smartphones hatte Samsung erst vor einem Monat eingestellt. Anfang März wurden die 2016er-Versionen von Galaxy A3, J1 und J3 gestrichen.