Galaxy S6: Update auf Android Nougat könnte noch im Februar ausrollen

Das Galaxy S6 sowie das S6 Edge und S6 Edge Plus könnten schon bald das Update auf Android Nougat in Europa erhalten. Schon seit einigen Wochen testet Samsung die Firmware-Version 7.0 auf den Vorzeigemodellen aus dem Jahr 2015. Bis zum Rollout könnte es laut einem Update-Fahrplan nur noch Tage dauern.

Auf Twitter hat der türkische Vizepräsident von Samsung, Tansu Yegen, eine kurze Übersicht mit einem Update-Fahrplan für Android Nougat veröffentlicht. Zwar gelten die angegebenen Zeiträume vermutlich nur für die Türkei, doch auch in Deutschland dürften die entsprechenden Aktualisierungen für das Galaxy S6 und Co. nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Die A-Serie folgt im Mai

Der Übersicht zufolge soll Android Nougat für das Galaxy S6 und das S6 Edge Plus noch in der dritten Februar-Woche die ersten Nutzer in der Türkei erreichen – also innerhalb der nächsten Tage. Das Galaxy S6 Edge folge dann erst gegen Ende Februar. Der Rollout von Android 7.0 für das Galaxy S7 und das S7 Edge ist allerdings laut der Liste erst in der zweiten Februar-Woche gestartet, während die ersten Nutzer in Deutschland bereits am 31. Januar die entsprechende Update-Benachrichtigung erhalten haben. Demnach könnten auch die anderen Aktualisierungen hierzulande zeitgleich oder etwas früher als in der Türkei ausrollen.

Auch die Galaxy A-Modelle aus 2016 werden im türkischen Update-Fahrplan bedacht: Für diese Geräte soll das Update auf Android Nougat erst im Mai 2017 starten – mehrere Monate nach dem Galaxy S6. Ob der Rollout in Deutschland auch erst in ein paar Monaten startet, ist unklar. Es bleibt zu hoffen, dass Samsung auch hierzulande eine entsprechende Übersicht veröffentlicht und für Klarheit sorgt.