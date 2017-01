Galaxy S7: Datum für Rollout des Nougat-Updates bekannt

Nun soll es endlich so weit sein: Besitzer des Galaxy S7 und S7 Edge warten bereits seit geraumer Zeit auf das Nougat-Update – nach diversen Beta-Versionen und einem abschließenden Soa-Test soll der Rollout in naher Zukunft stattfinden. Offenbar startet die Aktualisierung bereits in der kommenden Woche.

Samsung soll das Nougat-Update für die europäischen Ausführungen des Galaxy S7 und S7 Edge ab dem 17. Januar 2017 ausrollen, berichtet SamMobile. Ursprung der Nachricht soll der Screenshot auf einem Samsung-Smartphone in der Türkei sein – demnach trägt das dafür benutzte S7 die Modellnummer SM-G935F. Samsung hatte bereits versprochen, die Aktualisierung für sein aktuelles Vorzeigemodell im Januar zu verteilen. Sollte der Screenshot authentisch sein, hat das Warten bald ein Ende.

Android 7.0 oder 7.1.1?

Fraglich bleibt aber weiterhin, welche Android-Version Samsung für das Galaxy S7 zur Verfügung stellen wird: Dem geleakten Screenshot nach wird Android 7.0 Nougat ausgerollt. Anfang Dezember 2016 hatte es noch geheißen, dass die Top-Smartphones direkt mit Android 7.1.1 ausgestattet werden; Ende Dezember machte dann das Gerücht die Runde, dass es zum Release doch erst einmal Version 7.0 geben könnte.

Zu den Neuerungen, die mit Android Nougat auf Galaxy S7 und S7 Edge Einzug halten werden, gehört mutmaßlich auch das Feature "Sicherer Ordner", das bislang exklusiv dem Galaxy Note 7 vorbehalten war. Gerüchten zufolge könnte es mit der "Samsung Experience" auch eine neue Benutzeroberfläche geben, die möglicherweise TouchWiz ablösen wird.

Was die neue Software genau mitbringt, wissen wir voraussichtlich schon in der kommenden Woche. Da der Rollout wie üblich schrittweise stattfindet, könnte es sein, dass nicht alle Smartphones die Update-Benachrichtigung direkt am 17. Januar erhalten. Alle Gerüchte und Informationen zu Android Nougat und dem Update für die Geräte großer Unternehmen findet Ihr in unserer Übersicht.