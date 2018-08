Galaxy S7 edge erhält Sicherheitsupdate für August 2018

Kurz nach dem Galaxy A5 (2016) erhält nun auch das Samsung Galaxy S7 edge das Sicherheitsupdate für August 2018. Die Aktualisierung auf Firmware-Version "G935FXXU2ERH1" rollt offenbar gerade in einigen europäischen Ländern aus.

Zur Verfügung stehen soll das Sicherheitsupdate für das Samsung Galaxy S7 edge bereits in der Ukraine, Usbekistan und Kasachstan, wie SamMobile berichtet. Es dürfte also nicht mehr lange dauern, bis es auch Nutzer in Deutschland erreicht hat. Besitzer des Samsung Galaxy S7 müssten sich dagegen noch etwas gedulden. Auch den Sicherheitspatch für Juli 2018 hatten die beiden Geräte separat erhalten.

Update beseitigt Android-Schwachstellen

Das Sicherheits-Update für August 2018 soll vier Sicherheitslücken in Googles mobilem Betriebssystem schließen. Darüber hinaus sollten nach der Installation auch diverse Schwachstellen in Samsungs Software der Vergangenheit angehören. Ob noch andere Optimierungen Teil des Updates sind, ist unklar.

SamMobile spekuliert, dass das Changelog unter anderem Samsungs Game Launcher erwähnen könnte. Dies sei zumindest bei den Sicherheitsupdates für andere Samsung-Flaggschiffe zuletzt der Fall gewesen – allerdings wohl nur wegen der Veröffentlichung von "Fortnite" für Android.

Ebenfalls unbekannt ist, wie groß das Sicherheitsupdate für das Samsung Galaxy S7 edge ausfällt. Sicherheitshalber solltet ihr für den Download auf eine WLAN-Verbindung zurückgreifen. Euer Smartphone sollte euch die Aktualisierung von sich aus anbieten. Ist dies nicht der Fall, könnt ihr in den Einstellungen danach schauen und den Download sowie die Installation manuell einleiten.