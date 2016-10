Galaxy S7 Edge: Farbvariante Blue Coral angekündigt

Käufer eines Galaxy S7 Edge könnten demnächst auf Wunsch ein blaues Wunder erleben: Samsung hat für das beliebte Smartphone nun die Farbvariante Blue Coral angekündigt, wie der Hersteller selbst auf seiner offiziellen Webseite für Singapur mitteilt. Der blaue Farbton war aber ursprünglich für ein ganz anderes Gerät geplant.

Eingeführt wurde Blue Coral nämlich mit dem Galaxy Note 7, dessen Produktion nach mehreren Fällen von explodierten Akkus allerdings eingestellt wurde. Unter den Vorbestellern des Phablets soll sich die Farbe Blue Coral aber großer Beliebtheit erfreut haben, wie AndroidAuthority berichtet. Womöglich will Samsung die Verkäufe des Galaxy S7 Edge mit der neuen Farbvariante also weiter ankurbeln.

Auch in Deutschland?

Optisch soll das Blue Coral Galaxy S7 Edge in einem hellblauen Farbton mit goldenen Akzenten daherkommen. Für den kleinen Bruder, das Galaxy S7, wurde das neue Farb-Modell allerdings noch nicht angekündigt. Als Release-Datum gibt Samsung den 5. November 2016 an. Dabei geht aus der Ankündigung nicht ganz klar hervor, auf welche Regionen sich der Hersteller aus Südkorea damit bezieht. Da die Ankündigung über "Samsung Electronics Singapore" erfolgt ist, wird das Galaxy S7 Edge in Blue Coral offenbar zumindest in Singapur erhältlich sein.

Wie SamMobile berichtet, ist vor einigen Wochen aber bereits ein Foto geleakt, das die neue Farbvariante mitsamt einem Branding von US-Provider Verizon zeigen soll. Dies könnte darauf hinweisen, dass Samsung auch einen Release in den USA plant. Dementsprechend stehen womöglich noch weitere Regionen auf der Liste des Herstellers. Vielleicht wird das blaue S7 Edge also mit etwas Glück auch bald in Deutschland offiziell angekündigt.