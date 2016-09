Galaxy S7 Edge im "Blind-Kamera-Test" weit vorne – iPhone 7 auf Platz zwei

Blindtest-Sieg für Samsung: PhoneArena hat Aufnahmen eines Galaxy S7 Edge, iPhone 7, LG G5 und iPhone 6s online gestellt, ohne dabei das Aufnahmegerät zu nennen. Die Leser sollten abstimmen, welches Foto ihnen jeweils am besten gefällt. Nun folgte die Enthüllung und das Galaxy S7 Edge steht als Sieger fest – mit großem Abstand.

Insgesamt hat PhoneArena sechs Motive jeweils vier Mal fotografiert, mit jedem getesteten Smartphone einmal. Die Aufnahmen des Galaxy S7 Edge gefielen den Angaben zufolge in vier Fällen den meisten Lesern. Beim iPhone 7 sind es nur zwei Fotos. Insgesamt wurden 26.475 Stimmen abgegeben, wovon 12.459 auf das Samsung-Topmodell entfielen, also knapp die Hälfte aller Votes. Das iPhone 7 erhielt hingegen nur 5249 Stimmen.

iPhone 7 überzeugt bei Pizza

Knapp dahinter: das iPhone 6s mit 4749 Stimmen. Die Fotos des LG G5 dem gefielen nur noch 4749 Lesern. Schaut man sich die sechs Motive an, scheint das iPhone 7 aber nur in einer Disziplin als Sieger hervorzugehen. Möglicherweise ist PhoneArena ein Fehler unterlaufen. In jedem Fall gefiel den Abstimmern das mit einem iPhone 7 aufgenommene Foto einer Pizza am besten. 48,91 Prozent stimmten dafür. Beim Galaxy S7 Edge waren es nur 31,46 Prozent. Laut den renommierten Kamera-Testern von DxO-Mark ist die Kamera des iPhone 7 übrigens so gut wie die des LG G5.

In sämtlichen anderen Fällen scheint das Galaxy S7 Edge die meisten Stimmen erhalten zu haben. Zu den Motiven gehören etwa ein Teich mit Brücke, ein Opernhaus, ein Museum bei Nacht und ein Schiff bei Dämmerung. Bleibt die Frage, ob das iPhone 7 Plus mit seiner Dual-Kamera besser abgeschnitten hätte und wie viel sich durch ein Software-Update noch herausholen lässt.